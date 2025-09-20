”猫砂”にもキンモクセイの香りが登場…消臭もコスパも大満足、“紙なのに固まる猫砂”をレビュー
猫と一緒に暮らすうえで、欠かせないのが「トイレ」。そしてその中に入れる「猫砂」だ。“猫砂”とひと口に言っても、木・紙・おから・鉱物と種類はさまざま。それぞれに特徴があり、猫や飼い主の好みによって“ベスト”は変わる。私はこれまで「おからの猫砂」を使ってきたが、消臭力や散らばりに満足しきれない部分もあった。そんなときに見つけたのが「by Amazon 固まる紙の脱臭猫砂 キンモクセイの香り」。紙素材で扱いやすいだけでなく、消臭力や香りつきという点に惹かれて購入してみた。
■『by Amazon 固まる紙の脱臭猫砂 キンモクセイの香り』基本スペック
商品名：by Amazon 固まる紙の脱臭猫砂 キンモクセイの香り
分類：紙製猫砂
内容量：10L × 3袋（合計30L）
香り：キンモクセイ
成分：再生パルプ、吸収材、消臭成分
特徴：固まるタイプ／軽量で扱いやすい／消臭効果あり／少量ならトイレに流せる
Amazonでの販売価格：3,576円（税込／2025年9月時点）
■現在使っている猫砂の弱点を補えそうな“紙タイプ”に期待
しっかり固まる鉱物系は、飼い主としては処理しやすいが、我が家の猫さんはあまりお気に召さなかったようで、現在はシステムトイレと“おからの猫砂”を愛用している。自然素材で安心感があり、処理しやすいところは気に入っているのだが、湿気が多い時期は臭いが残りやすいと感じ、さらに飛び散った猫砂を人間が踏んでしまって痛いと感じることも多かった。
そこで「“固まる紙タイプ”なら扱いやすいのでは？」と思ったのが『by Amazon 固まる紙の脱臭猫砂』購入のきっかけ。紙はおからよりも消臭力があるというし、さらに「消臭成分あり」という表示にも期待し、試してみることに。
■軽さと香りに驚き…ニオイも抑えられ、猫も快適そう
届いて最初に驚いたのは、軽さ。おからも軽い方だと思っていたが、段違いに軽い。そして袋を開けた瞬間、ふんわり広がるキンモクセイの香り。強すぎることもなく、ほんのり甘く香る。紙素材だけあって柔らかく、弾力がある。これなら踏んでも痛くなさそうで、人間である飼い主は気に入ったのだが、猫はどうだろう？
さっそく匂いを嗅ぎに来た。最初は警戒していたが、我が家の猫は気に入ったようだ。
使ってみると、吸収力も問題がなく、すぐに砂が固まるので、スコップで簡単に取り除ける。紙製なので軽く、処理の際もゴミ袋が重くならないのはうれしいポイントだ。我が家は猫用のごみ箱を設置しているが、少量であればトイレに流せるとのこと。処理方法の選択肢が広がるのも便利なポイントだと感じた。
最初に「飛び散った猫砂を人間が踏んでも痛くなさそう」と感じたが、一粒一粒に大きさがあるため、猫の指の間にはさまることもなく、飛び散り自体も軽減できた。
Amazonブランドならではの大容量＆コスパも魅力。10L入り×3袋セットで、税込み3500円ほど。まとめ買いしておけば安心して使い続けられる。
＜正直レビュー＞
■実際に使ってみて良かったところ
・消臭力が高く、ニオイ残りが軽減された
・紙砂なのに固まるため、掃除がしやすい
・粒が大きめで飛び散りにくく、踏んでも痛くない
・紙製で軽く、ゴミ捨て時も扱いやすい
・Amazonブランドらしい大容量＆コスパの良さ
■使ってみてわかったちょっと気になる点
・香りは人によっては好き嫌いがありそう。無香料タイプもある
・固まり方は鉱物系ほど強力ではなく、崩れることがある
■こんな人におすすめしたい！
・システムトイレを使っている人
・猫の足に優しく、飛び散りが少ない砂を探している人
・扱いやすさのバランスの良い商品を探している人
・まとめ買いでコスパよく猫砂を常備したい人
■総評：香り・使いやすさ・コスパのバランスが優秀な紙猫砂
『by Amazon 固まる紙の脱臭猫砂 キンモクセイの香り』は、紙砂の軽さと固まりやすさを両立させたうえで、ふんわり香るキンモクセイでトイレ空間を快適にしてくれるアイテムだった。ニオイ残りや飛び散りにプチストレスを感じていた自分にとっては快適で、猫も気に入って使ってくれている。「固まり重視」という人には向いていないかもしれないが、システムトイレを使っている家庭や、扱いやすさ・消臭力・コスパのバランスを求める場合には、この紙砂は有力な選択肢になると感じた。
