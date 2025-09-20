北斗晶、2歳初孫と愛犬が“場所取りあいっこ” ほほ笑ましい2ショットが「かわいすぎる」「ホッコリ」と話題
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が17日、自身のブログを更新。“すーちゃん”こと初孫・寿々ちゃん（すず／2）と愛犬・梅ちゃんのほほ笑ましい2ショット写真を公開した。
【写真】「ホッコリ」「かわいすぎる」孫と愛犬の“場所取りあいっこ”2ショット披露の北斗晶
北斗は「陣地取り」と題し、愛孫と愛犬の2ショット写真を2枚投稿。1枚目は「昨日の梅ちゃんとすーちゃん」で、「すーちゃんのお昼寝マットの上がお気に入りですーちゃんより先に陣地取りする梅ちゃん でも、仲良しなので仲良く座ってました」とお昼寝マットの上にそろって仲良くちょこんと座る姿が印象的に写し出されている。
2枚目は「今日の梅ちゃんとすーちゃん」で、「完全に、梅ちゃんに占領されちゃってますがすーちゃんは、梅ちゃんいい子いい子してます」とお昼寝マットにどっしりと座る梅ちゃんを寿々ちゃんが指をくわえて見ている写真を紹介した。
なお、自身も「小さな頃から必ず犬が居る生活だった」そう。楽しげに“場所取り合いっこ”する孫の姿に、北斗は「すーちゃんも動物が大好きな子に育ってくれると思います」とつづっていた。
コメント欄には「ホッコリ」「かわいすぎる」「仲良しですね」「癒し」「優しいお姉ちゃんに育ちましたね」「日に日に大きくなりますね〜」「動物好きになりそうですねぇ」などの声が寄せられている。
