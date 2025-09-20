全国の医療機関などで19日、スマートフォンにマイナ保険証の機能が入った“スマホ保険証”の運用が始まりました。マイナンバーカードをかざさずに受診できますが、トラブルもあります。使える医療機関はまだ少数。気をつけたいポイントを紹介します。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「“スマホ保険証”注意点は？」をテーマに解説します。



■カードをかざさずスマホで完結

忽滑谷こころアナウンサー

「スマートフォンにマイナ保険証の機能を入れて使えるようになった、スマホ保険証。便利な一方で、課題もありそうです」

「医療機関などにある、マイナンバーカードを読み取る機械。クリニックや薬局の受付にあるのを見たことがあるという方も多いかもしれません。だいぶ普及してきた感じがしますが、この機械の横にあるのが、スマホ保険証を読み取る黒い端末です」

「まずは画面で『スマートフォンを利用』を選び、端末にマイナ保険証機能を入れたスマホをかざすと、受け付け完了です」

森圭介アナウンサー

「カードをかざさなくていいんですか？」

忽滑谷アナウンサー

「スマホで完結するということです。これが19日から、全国の医療機関などで運用開始となりました」

鈴江奈々アナウンサー

「私はすでにマイナンバーカードと保険証をひも付けています。マイナンバーカードで診察の申し込みをするんですけど、顔認証などで意外ともたもたしてしまいます」

森アナウンサー

「右向いたり左向いたり…。スマホだけでできるなら、1枚持ち物が少なくなるということですよね」

■スマホ保険証 どうやって登録？

忽滑谷アナウンサー

「スマートフォンを持っていれば受け付けできるそうです。では、どうやって手続きをしていくのでしょうか」

「マイナ保険証が必要なので、まずはマイナンバーカードに保険証をひも付ける必要があります。その上で、スマートフォンからマイナポータルのアプリにログインし、指示に従って登録をしていくだけです」

「実際に私もやってみましたが、本当に3分5分とかからずにできた簡単な操作でした。すぐにマイナポータルからできるシステムになっています」

「ただ、マイナンバーカードを作った時に設定した4桁の暗証番号と署名用パスワードが必要になるので、これをしっかり覚えていると、簡単に登録ができます。事前に準備が必要です」

鈴江アナウンサー

「自分の暗証番号やパスワードは整理しておかないと、いざという時に結構困りますよね」

森アナウンサー

「ふるさと納税の時にワンストップでマイナンバーカードを使ったりしますが、まず用意して登録するということですね」

忽滑谷アナウンサー

「ただマイナ保険証の利用率は今年7月時点で、まだ約31%にとどまっています。従来の保険証は、今年12月1日までに使えなくなるので、完了されていない方は、まずはひも付けを急いだ方がよさそうです。その上でのスマホ保険証、ということになります」

■利用できる場所は？…注意点

忽滑谷アナウンサー

「一度設定してしまえば、マイナンバーカードや保険証、病院によっては診察券も必要なく、本当にスマホ1つで診察を受けられるようになるということで、とても便利です」

「持ち物も減りますが、まだ使えるところは限られています。厚生労働省によると、全国約22万ある医療機関などのうち、スマホ保険証が使えるのは現在、約4万7000で約2割ということです」

森アナウンサー

「普及するまでは、いわゆるスマホ保険証とマイナ保険証をちゃんと持っていた方がいいということですね」

忽滑谷アナウンサー

「まだ専用の端末を設置していないところの方が多いのが現状で、この数にとどまっています。今後厚生労働省のホームページでスマホ保険証が使える病院の一覧を公表するそうですが、しばらくはクリニックや薬局に行く前に、使えるか確認してほしいとのことです」

「また、マイナ保険証のように病院の機械では手続きできません。事前に自宅で設定をしてから、病院などに行くようにしてください。マイナ保険証を登録できるのは、1人につき1台のスマホだけです」

「そのため機種変更をする時には、まず古い方に入っているマイナ保険証のデータを削除、もしくは失効させて完全になくす必要があります。新しいスマートフォンを買ったら、そこにもう一度新しく登録し直すということになります」

「また、1台のスマホに1人分しか登録ができないので、親のスマホに子どものマイナ保険証は登録できません。ただ原則として、15歳未満はスマートフォンにマイナンバーカードをそもそも登録できないので、まだ保険証やマイナ保険証を持ち歩く必要があります」

■設置済みの東京医療センターは…

忽滑谷アナウンサー

「実際に設置してどうなのか、東京医療センターに聞いてみました。機械の設置費用は厚労省からの助成金があるので、病院としては一部の負担で済んだということでした。事務的な手続きの負担も、これまでと変わらないということです」

「ただ、まだ不安はあります。読み込めないなどのトラブルもあるほか、高齢者の皆さんは手続きを難しく感じるのではないかといいます。スマホ保険証を利用する人はまだ全体の1割にも満たないものの、すでに何回か読み込みし直しが必要な場面があったそうです」

■導入予定の歯科医院 患者の声は？

忽滑谷アナウンサー

「一方で、患者さんはどう感じているのでしょうか？ 鹿児島市にある、今後スマホ保険証を導入する予定の『さこだ歯科』で19日に聞いてみました」

患者

「（スマホ保険証）使い勝手が良さそうなら、最終的には使うんでしょうかね。でも、ちょっと様子を見たいなと思います。（マイナンバー）カードは自分で管理できますが、携帯に関しては、ちょっと怖いかなという気がします」

別の患者

「ちょっと（スマホに）入れないかもしれないです。安全面・プライバシーが気になるので」

忽滑谷アナウンサー

「まだ慎重な意見もありましたが、今後はスマホ保険証だけになるわけではなく、マイナンバーカードの保険証も使えます。自分の使いやすいものを選択してもらえたらと思います」

「従来の健康保険証は12月1日までに使えなくなります。マイナ保険証で、医療に便利にアクセスできるようになるといいですね」

