伊藤沙莉の引っ越しの手伝い、森田望智が堺小春に“すごく怒られていた”理由
女優の伊藤沙莉（31歳）が、9月19日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。引っ越しの手伝いをしてくれた森田望智が、堺小春に怒られていたと語った。
映画「風のマジム」に出演している伊藤沙莉が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。MCの笑福亭鶴瓶が、伊藤沙莉の友人である堺小春に伊藤の話を聞きに行ったところ、伊藤が引っ越しをする時にモノが捨てられず、伊藤の代わりに断捨離を行って活躍したと話す。
藤ヶ谷太輔も、朝ドラ「虎に翼」で伊藤と共演した土居志央梨と森田望智に話を聞きに行ったが、2人もその日遊ぶ約束をしていたのに、引っ越しの手伝いをさせられたと言っていたと話す。
伊藤は「望智って、ガムテープを全部十字で貼っちゃうんですね。底の方はいいけど、上の方は1方向だけでいい。後に開けるから。それを小春にすごく怒られて。『開ける時に楽じゃないからそれ止めて！』って。『ごめんなさーい』って」と、自分の引っ越しを手伝ってくれたと語った。
