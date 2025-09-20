◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１―２で１点を追う３回１死走者なしの２打席目は中直に倒れて、２打席連続の凡退となった。

ジャイアンツの先発はロビー・レイ投手（３３）。ブルージェイズ時代の２１年にはサイ・ヤング賞にも輝いた実績を持つ通算８８勝の左腕で、今季も１１勝（７敗）を挙げている。大谷は過去１７打数４安打の打率２割３分５厘で本塁打、打点はなし。１４日（同１５日）に敵地で対戦した際にも２三振を喫するなど３打数無安打に抑え込まれた。１点を追う初回先頭の１打席目は直球２球で追い込まれ、３球目の直球をはじき返すも中飛に倒れた。２回にロハスのソロで追いついたが、３回にフローレスに適時打を浴びて再びリードを許し、大谷は２打席目に立ったが、中直だった。

前日１８日（同１９日）の本拠地・ジャイアンツ４連戦初戦は、両軍無得点の６回に大谷の二塁打などでチャンスを作ると２点を先制して逃げ切って２連勝。試合前にパドレスが敗れたため４年連続の地区優勝へのマジックを「５」とし、１３年連続のポストシーズン進出へは王手をかけた。大谷の３戦連発５２号は出なかったが、２本の二塁打を放って２３試合連続出塁と存在感を見せた。

ドジャースの先発はカーショー。前日１８日（同１９日）には今季限りでの現役引退を発表し、この日がレギュラーシーズンでの本拠地最終登板だ。通算２２２勝の３７歳左腕で、昨季は２勝と苦しんだが、今季はここまで山本に次ぐチーム２位の１０勝（２敗）とチームに欠かせない存在だ。試合前からカーショーへの大声援が送られたが、１回表には先頭のラモスに先頭弾を浴びるまさかの立ち上がりとなった。ドジャース一筋１８年の左腕が慣れ親しんだ本拠地のマウンドで有終の美を飾りたいところだ。