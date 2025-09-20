◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

前日１８日（日本時間１９日）に今季限りでの現役引退を発表したドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が１９日（同２０日）、レギュラーシーズンでは最後の本拠地登板となるジャイアンツ戦に先発した。

チケット完売。カーショーは大歓声を背に慣れ親しんだマウンドに上がった。ジ軍の選手らからも拍手が送られ、カーショーは投球練習の前に手を挙げて応えた。しかし、１番ラモスに先頭打者アーチを被弾。ボールは客席からグラウンドに投げ返された。「レッツゴーカーショー！」のコールが起きる中、２番アダメズをスライダーで空振り三振。３番ディバースは四球で歩かせると、４番チャプマンの打球を三塁のＥ・ヘルナンデスが失策で一、二塁とピンチを招いたが、５番フローレスを宝刀カーブで空振り三振、６番シュミットは右直に打ち取り、追加点は与えなかった。

ロハスの７号ソロで同点に追いついた直後の３回。カーショーは１死からチャプマンに右中間を破る二塁打を許すと、続くフローレスに８９・５マイル（約１４４キロ）直球を捉えられ、勝ち越しの中前適時打を浴びた。

１８日の試合前には本拠地の一室で引退会見を実施。ベッツ、フリーマンらほぼ全選手が集結し、大谷も最後方から見守った。小さな部屋が関係者であふれ返る中、「私は引退する。エレン（妻）とも、子供たちともたくさん話した。今がその時だと思う。自分の心で納得している」と語り始めた。約１２分間。同僚や家族への思いを口にする時には涙することもあった。

ドジャース一筋１８年。テキサス州ダラス出身の背番号２２は、２００６年のドラフト１巡目（全体７位）で入団。０８年にメジャーデビューすると、１０年に初の２ケタ勝利となる１３勝を挙げた。１１年には２１勝、防御率２・２９、２４８奪三振の投手３冠でサイ・ヤング賞を初受賞した。１１〜１４年は４年連続で最優秀防御率に輝くと、ノーヒットノーランを成し遂げた１４年には２度目の２０勝以上となる２１勝をマーク。１５年には自己最多の３０１奪三振と黄金期を迎えた。１３〜１４年は２年連続サイ・ヤング賞。２１勝３敗、防御率１・７７の１４年にはＭＶＰに選出された。二刀流の大谷を除くと、２０１２年以降では唯一投手でＭＶＰとなった。

今年７月には史上２０人目の通算３０００奪三振とその伝説は数知れない。この日まで通算２２２勝９６敗。将来の殿堂入りが確実なレジェンド左腕の雄姿を超満員のドジャースファンが目に焼き付けている。