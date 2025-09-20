プロ野球・埼玉西武ライオンズの平沼翔太選手（28）の妻で、タレントの森咲智美（33）が9月19日、Instagramを更新。北海道に2人の子どもを連れ、夫の試合を観戦する様子を公開した。

【映像】森咲智美の家族ショットやグラビアショット

森咲は、最もショップに貢献したグラビアアイドルを選ぶ、キネマ旬報社主催のアワード「グラビア・オブ・ザ・イヤー」で、2018年から3年連続グランプリを受賞。2023年に、グラビアアイドルを引退していた。2024年1月にはInstagramで平沼選手との結婚と第1子の妊娠を報告。翌年8月に第2子となる女の子の誕生を公表し、家族ショットを披露していた。

エスコンフィールドHOKKAIDOでの親子ショット

9月19日の更新では、夫の応援のため初めてエスコンフィールドHOKKAIDOに行ったことを明かした。

「選手と近い距離で、練習中にパパが手を振ってくれて、息子も大喜びでした。球場全体がまるでテーマパークのようで家族みんなで楽しめました。次は場内を走る汽車に一緒に乗りたいな」

この投稿にファンからは、「すっかり美しいママさんになりましたね」「親子すっごく可愛いですね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）