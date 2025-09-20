韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、脱落したスン・ホンユー（24歳）が大粒の涙を流した。

【映像】残酷すぎる…元アイドルの脱落が決まった瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

カンミンと抱き合い、子供のように泣きじゃくるホンユー

第10話では第3回生存者発表式が行われ、24人の練習生中16人がファイナルにコマを進め、8人が脱落した。

今回脱落した24歳のスン・ホンユーは、かつてBLANK2YというK-POPグループのメンバーとして活動していた。しかしBLANK2Yとして最後のステージを終え、1年くらいブランクがあり解散。「事務所からも見捨てられた」と明かすホンユーは、金銭的な問題からアルバイトを始め、焼肉屋で皿洗いをしたりして、1日12時間勤務していたという。しかし、ステージに立っていたときの自分の姿を忘れられず、今回のオーディションに参加。「本当に最後だと思って、夢を諦めることも考えて、ここに来ました」と本オーディションに並々ならぬ想いを明かしていた。

練習生たちが4つのグループに分かれて新曲を披露するセミファイナルの「デビューコンセプトバトル」では、振付を覚えるのが遅くプレッシャーのあまり本番直前で涙、パニックに陥ってしまい、チームメイトのカンミンと言い合いになるシーンも見られた。

今回の脱落式で16位以内にランクインせず、脱落が決まったホンユー。脱落式を終えるとファイナルに進むカンミンと抱き合い、子供のように泣きじゃくってしまう。「デビューしてね、必ず。申し訳ない」と切磋琢磨したカンミンにエールを贈ると、カンミンも涙を流し「そんなことないです。よくやりました。なんでそんなに泣くんですか？よくやったのに」とホンユーの功績を称えた。天を仰ぎ嗚咽しカンミンの手を握るホンユー。インタビューでは「いい思い出です。忘れられない思い出となりました」と明かしていた。

この様子に「泣く」「号泣案件」「これが最後じゃないよお」「ホンユーー！！」「あーーーもうホンユー帰らないで」などの応援のコメントが殺到していた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）