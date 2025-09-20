TBS出水麻衣アナウンサー（41）が20日、アシスタントを務める同局ラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。同局で放送する「東京2025 世界陸上」のアンバサダー織田裕二について語った。

夕方の報道番組「Nスタ」でキャスターを務める出水アナは、世界陸上との関わりについて聞かれると「『Nスタ』で大会のことを話すこともあるので、パスをいただいているので。終わったらすぐ会社飛び出して、国立競技場まで行っております」と声を弾ませた。熱量が注目されるアンバサダーの織田についても「織田さんが出てきた時、皆さんどよめくし、割れんばかりの拍手鳴りますね」と会場の雰囲気を伝えた。

また「国立競技場って5万6000人ぐらい連日満杯ですと入るんですけど、その中でスタジオの方見ると、いっぱい観客の方がいる中、ジャマイカの応援団もリアクション大きいんですけど、織田さんのリアクションの大きさが目立ってます」と笑いながら紹介。塙宣之が「すげえなあ」と感心すると、土屋伸之も「一番楽しんでるもんね。見たいもんね。そういう姿」と話していた。