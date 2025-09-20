ソニンが、自身の芸歴25周年を記念したライブ『Sonim's 25th Anniversary Live「Beautiful Mission」』を、12月13日に東京 南青山 BAROOMにて開催。また、あわせて同公演のメインビジュアルも公開となった。

メインビジュアルでは、25年間＝四半世紀を過ごしてきた芸能界で感じた幸せな瞬間や苦悩、試練、それを乗り越えてきた今のソニンの4つの表情を表現している。本公演のタイトルには、“使命を全うした25年”という意味が込められており、ソニンは芸能生活を振り返って「この25年間、常に“なぜ私はここに居るのか”と問い続け、自分の存在理由を探してきました。そして今、こうして続けてこられたのは“使命”として与えられたものなのかもしれない」と語っている。

また、本公演は構成／演出をソニン自身が担当し、25周年の集大成となるステージを総合プロデュースする。これまでに出演した作品のミュージカル楽曲を披露するほか、ライブ当日のバンドメンバーである立川智也、梶原健生とともに制作を行いソニンが作詞を担当した新曲も初披露予定だ。

チケットは、Amuse+にて本日9月20日12時より先行受付（抽選）がスタート。ソニンのデビュー日である10月18日12時より、チケットぴあにて一般受付（先着）を実施予定だ。

・ソニン コメント

25周年、四半世紀を迎えます！まさか自分がこの世界でこんなにも長く続けるとは、当初は全く想像していませんでした。この25年間、常に「なぜ私はここに居るのか」と問い続け、自分の存在理由を探してきました。そして今、こうして続けてこられたのは「使命」として与えられたものなのかもしれない――そう思えてなりません。かつて「波瀾万丈のソニン」と呼ばれていた頃から支えてくださった長年のファンの皆さま、そして近年ミュージカルやドラマを通じて出会ってくださったファンの方々。すべての皆さまと共に、私の25年間の人生を味わい、楽しんでいただける周年ライブにしたいと考えています。今回は、これまで自ら構成や演出を手がけてきたライブをさらに進化させ、初めて脚本や照明まで含めて作り込む“フルプロデュース”に挑戦します。芝居仕立ての構成を取り入れ、歌と芝居を融合させた新しい表現をお届けします。「立ち止まらなかった理由がここにある。四半世紀の軌跡を歌と芝居で綴る、ソニンの歴史。」ぜひご期待ください。

