高田純次、念願のロサンゼルスへ！10周年を迎える『じゅん散歩』初の全国ネットで特別企画

高田純次が“一歩一会（いっぽいちえ）”をテーマにさまざまな場所で自由気ままに散歩する『じゅん散歩』。

9月28日（日）に10周年を迎える同番組が、翌週10月5日（日）にレギュラー放送の枠を飛び越え、番組史上初となる全国ネットで特別企画「ロサンゼルスSP」を放送することが決定した。

ロサンゼルスといえば、高田がかねてより『じゅん散歩』で行きたいと公言していた場所。

2018年のノルウェー・オスロ、そして先日7月28日週に放送された台湾に続いて3度目となる海外ロケで、ついに念願をかなえ、これまで以上にハイテンションで散歩を繰り広げる。

◆「1カ月くらい住みたいね」

「ロサンゼルスSP」では、カリフォルニアを象徴する西海岸のビーチで有名なサンタモニカをはじめ、ストリート文化やアートの街として知られるベニスビーチ、ダウンタウンにある全米最大級の日本人街・リトルトーキョーなどを舞台に触れ合い散歩。

LAならではの人気スポットから最新トレンドまで、LAの“今”を存分に堪能。さらに、ドジャースタジアムで大谷翔平選手が出場する試合を現地で生観戦する。

ロサンゼルスには個人的にも10年以上ぶりに訪れるという高田は「見るもの、聞くもの、驚くことばかり。やっぱりロサンゼルスはすごいね！ この10年の間に相当、変わってきたんだろうな」とすべてが新鮮だった様子。そして「1カ月くらい住みたいね」とまで言うほど、すっかり魅了されていた。

はたして高田は、ロサンゼルス散歩でどんな体験をしたのか？