歌手・女優として活躍するソニンが、自身の芸歴25周年を記念したライブ『Sonim's 25th Anniversary Live「Beautiful Mission」』を、12月13日に東京・南青山のBAROOMで開催することが決定した。

ソニンは、2025年に入りミュージカル『SIX』日本キャスト版、『ウェイトレス』、『ある男』といった話題作に立て続けに出演。さらに、日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』では、警視庁刑事部BCCT管理官・和泉さくらをシリーズ3作連続で演じた。

今回のライブはソニン自身が構成・演出を手がける“フルプロデュース”公演。これまでに出演してきたミュージカル楽曲の披露に加え、バンドメンバーと共に制作したソニン作詞の新曲も初披露される予定だ。

ライブの情報と同時に公開されたメインビジュアルでは、25年間＝四半世紀を過ごしてきた芸能界で感じた幸せな瞬間や苦悩、試練、それを乗り越えてきた誇り高き今のソニンの4つの表情が表現されている。

ソニンは芸能生活を振り返って「この25年間、常に“なぜ私はここに居るのか”と問い続け、自分の存在理由を探してきました。そして今、こうして続けてこられたのは“使命”として与えられたものなのかもしれない」と語るように、「Beautiful Mission」というライブのタイトルには、“使命を全うした25年”という意味が込められている。

25周年、四半世紀を迎えます！ まさか自分がこの世界でこんなにも長く続けるとは、当初は全く想像していませんでした。この25年間、常に『なぜ私はここに居るのか』と問い続け、自分の存在理由を探してきました。そして今、こうして続けてこられたのは『使命』として与えられたものなのかもしれない――そう思えてなりません。

かつて『波瀾万丈のソニン』と呼ばれていた頃から支えてくださった長年のファンの皆さま、そして近年ミュージカルやドラマを通じて出会ってくださったファンの方々。すべての皆さまと共に、私の25年間の人生を味わい、楽しんでいただける周年ライブにしたいと考えています。

今回は、これまで自ら構成や演出を手がけてきたライブをさらに進化させ、初めて脚本や照明まで含めて作り込む“フルプロデュース”に挑戦します。芝居仕立ての構成を取り入れ、歌と芝居を融合させた新しい表現をお届けします。

『立ち止まらなかった理由がここにある。四半世紀の軌跡を歌と芝居で綴る、ソニンの歴史。』ぜひご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）