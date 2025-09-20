BE:FIRST×ENHYPENのSPコラボが決定!豪華アーティストが東京ドームに集結する『MUSIC EXPO LIVE 2025』11月3日開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月3日に東京ドームで開催される『MUSIC EXPO LIVE 2025』で、BE:FIRSTとENHYPENによるコラボステージの開催が決定した。

■アジアからグローバルに活躍するアーティスト達が送る夢のステージ

『MUSIC EXPO LIVE 2025』は、アジアからグローバルに活躍するアーティストが集結し、この日限りのスペシャルなミニライブを繰り広げる。出演陣はBE:FIRST/ENHYPEN/TOMORROW X TOGETHER/Number_i/CORTIS/KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]/KiiiKiii/4EVEとなっている。

■BE:FIRSTとENHYPENの唯一無二のダンスパフォーマンスが奇跡のコラボレーション

そして今回のライブのハイライトのひとつが、唯一無二のダンスパフォーマンスでファンを魅了してきた、BE:FIRSTとENHYPENによる初めてのコラボステージだ。

開催日である11月3日は、BE:FIRSTデビュー4周年の記念日。メンバーのMANATOは「11月3日は、僕たちにとってとても大切な日です。進化を見せられるような気合の入ったライブができると思いますので、楽しみにしていてください！」と意気込みを語る。

そして、今年11月でグローバルデビュー5周年を迎えるENHYPENは、7月・8月に初の日本2都市スタジアムツアーを開催。海外アーティスト史上デビュー後最速の日本でのスタジアム公演開催、K-POP第4世代グループ初の快挙となる日本2都市でのスタジアムツアー開催と様々な記録を打ち立てている。

そんな両者による、このライブでしか見ることのできない、奇跡のダンスコラボに注目だ。

■先行チケット＆オフィシャルTシャツ先行受注は〆切間近！

『MUSIC EXPO LIVE 2025』のチケットは、現在ローソンチケットにてLEncore先行・プレリクエスト先行の受付中で、こちらは9月23日・23時59分までとなっている。

そしてコンセプトストア「V.A.」プロデュースのオフィシャルTシャツの販売も決定。ビンテージ感のある色合いやクラッキングプリントで『MUSIC EXPO LIVE 2025』のグラフィックと参加アーティスト名を配した特別仕様となっている。こちらの先行受注9月21日までとなっており、ライブ当日は会場での販売も実施される。

■ライブ情報

『MUSIC EXPO LIVE 2025』

11/03（月・祝）東京・東京ドーム

出演アーティスト

BE:FIRST

CORTIS

ENHYPEN

KAWAII LAB. [FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET]

KiiiKiii

Number_i

TOMORROW X TOGETHER

4EVE

※アルファベット順で表記しています。

※BE:FIRSTは6人での出演となります。

■関連リンク

『MUSIC EXPO LIVE 2025』公式サイト

http://musicexpolive.com

『MUSIC EXPO LIVE 2025』チケット申し込みページ

https://l-tike.com/musicexpolive2025/

『MUSIC EXPO LIVE 2025』オフィシャルTシャツ先行受注ページ

https://store.vatokyo.com/blogs/news/music-expo-live-2025

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/