

焼肉のファーストオーダーといったらタン塩にレモン！ 深く考えずにそう頼んでいる人は、誕生秘話を知るとより一層おいしく味わえるかもしれません（写真：Mrs.MAMA／PIXTA）

焼肉は老若男女に愛され、今や空前のブームです。業界を驚かせるようなアイデアを持つ若いオーナーの新店も次々と誕生し、その勢いはとどまるところを知りません。

しかし、どんなに時代が移り変わろうとも、焼肉店でのファーストオーダーは、変わらず「タン塩」ですね。居酒屋での「とりあえず生ビール！」と同じように、焼肉店で「まずはタン塩！」とオーダーする人は、とても多いです。

ここでふと、こんな疑問が頭をよぎりませんか？

・いつから、タン塩を食べるようになったの？

・最初に食べるメニューとして、タン塩って本当に正解なの？

・なぜ、いつもタン塩にはレモンが添えられているの？

そんな、焼肉好きなら誰もが抱くであろう疑問を、本稿では解き明かしていきましょう（小関尚紀著『知ればもっと美味しくなる！ 大人の「牛肉」教養』から一部抜粋、編集してお届けします）。

生みの親は「叙々苑」の六本木本店

株式会社叙々苑の創業者である新井泰道氏によれば、タン塩は1976年にオープンした「叙々苑」の1号店、六本木本店で生まれたとされています。「何か新しいメニューを……」と模索しているときに、食肉業者からの提案で生まれたそうです。

当時、焼肉のメニューは今ほど豊富ではありませんでした。そんな中で、タン塩は焼肉店のメニューに新しいバリエーションをもたらす「革命児」でした。タン塩は、メニューの多様化を狙いとして生まれたわけですね。

では、次に、なぜファーストオーダーの部位として定着していったのでしょうか。その理由は、焼肉を美味しく味わうためのセオリーに隠されています。

やはり、焼肉のオーダーは、

味の薄い部位

↓

味の濃い部位

と進んでいくことが基本です。

タンはさっぱりした味わいで、独特の歯ごたえがあり、食感を楽しめる部位です。もし脂の多いカルビなどを食べてからタンを食べてしまうと、カルビの濃厚な旨味が舌に残ってしまい、どうしてもタンの味の印象が薄くなってしまいます。つまり、淡白な味わいのタンを最初にオーダーするのは、非常に理にかなった行為なのです。

また、薄切りのタンは火の通りが早くて網にくっつきにくく、網が焦げにくいこともファーストオーダーとして最適な理由の一つになっています。

レモンが添えられている、まさかの理由





最後に、タン塩に当たり前のように添えられているレモンについて。

諸説ありますが、ここにもユニークな歴史があります。なんと、タン塩にレモンが提供され始めた理由は、「お客のホステスさんが、熱々に焼いたタンが食べられなかったから」だと言われているのです。

「叙々苑」の1号店、六本木本店がオープンした頃のこと。当時、タン塩はまだ珍しいメニューで、焼いたタンをタレもつけず、熱々のまま口に運ぶスタイルでした。しかし、お客のホステスさんから「そのまま食べたら、やけどする！」と指摘を受けたそうです。

そこで、熱すぎるタンをどうにかできないかと試行錯誤する中で、たまたまそばにあったレモン汁をかけてみました。すると、レモンの爽やかな酸味と香りが熱々のタンの脂と絡み合い、さらに温度が下がることで、それまでとはまったく違う、さっぱりとした奥深い美味しさになったのです。

この偶然の発見が「タン塩にレモン汁をかけて食べる」という、今や当たり前のスタイルを生み出すことになりました。特に女性を中心に「さっぱりして美味しい！」と大人気になり、あっという間に全国の焼肉店へと広まっていったのです。

焼肉店でタン塩を食べる機会がありましたら、その一口に込められた「叙々苑」の工夫に思いを馳せて、ぜひ味わってみてください。

（小関 尚紀 ： 焼肉作家／お肉博士1級／MBA）