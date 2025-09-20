待ってた待ってた！【3COINS】「新作ヘアアクセ」→ 即買い & ヘビロテ確定かも、、♡

気分も装いも秋らしくアップデートしたくなるこの時期。【3COINS（スリーコインズ）】には「新作ヘアアクセ」が続々と登場しています。おしゃれで使いやすいのにプチプラなので、即買い & ヘビロテ確定かも。今回は、デイリーにも使いやすいおすすめの新作ヘアアクセをピックアップします。

シンプルでお仕事シーンにもぴったり

【3COINS】「マーブルバンス」\550（税込）

透け感のあるマーブル模様のバンスクリップ。秋にぴったりな深みのあるブラウンとブラックの2色展開です。髪色に馴染みやすいのでナチュラルにつけられそう。ラフなハーフアップやまとめ髪に取り入れやすく、お仕事シーンにも活躍しそうです。

大きなハートが後ろ姿をぐっと華やかに

【3COINS】「アシンメトリーメタルハートバンス」\330（税込）

こちらのバンスクリップは、ニュアンス感のあるハート形がおしゃれ。約縦5 × 横12cmと大きめなので、長い髪に使いやすく、すっきりとまとめられそうです。カジュアルなコーデにも合わせやすく、後ろ姿を華やかに見せてくれます。

普段使いにもパーティーにも◎

【3COINS】「クシュクシュパールバンス」\550（税込）

クシュっとしたシフォンと大きめパールビーズがあしらわれたバンスクリップ。ラフなまとめ髪も、こちらのクリップを留めるだけで一気に華やかになりそうです。普段使いはもちろん、パーティーなどにもおすすめ。上品でありながら抜け感のあるヘアアレンジを楽しめそうです。

メタル素材がさり気ないアクセントに

【3COINS】「カーブメタルポニー」\330（税込）

こちらは、ぷっくりとしたメタル素材がまとめ髪のアクセントにぴったり。ゴムですっきりとまとめられ、デイリーに取り入れやすいのがポイントです。簡単なポニーテールはもちろん、アップヘアのアレンジにもぴったり。上品でありながら気取らないヘアスタイルに仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri