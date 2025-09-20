初登場！東京・御茶ノ水の日本茶レストラン「レストラン1899お茶の水」にハロウィン限定のアフタヌーンティー
創業127年、老舗のホテル・レストランを経営する株式会社龍名館ホールディングスは、御茶ノ水の日本茶レストラン「レストラン1899お茶の水」で、秋の味覚を使ったハロウィンモチーフのスイーツやセイボリーが楽しめる「ハロウィンアフタヌーンティープラン」を2025年10月1日(水)〜31日(金)の期間限定で開催する。
【写真】ハロウィンアフタヌーンティープレート
価格は5800円。販売は前日18時までの事前予約制で、2025年9月2日から予約受付開始。アフタヌーンティープレートは単品のみ(4300円)の販売も行う。
■カボチャとほうじ茶がコウモリやジャックオランタンなど「おばけのスイーツ」に変身！相性抜群の「パンプキンほうじ茶ラテ」をセットで
「ハロウィンアフタヌーンティープラン」で提供されるアフタヌーンティープレートは、カボチャとほうじ茶をメインにしたスイーツなど、和洋10品をひと皿に盛り付け。
10品のなかでもイチオシは、カボチャの甘味とほうじ茶の香ばしさが絶妙にマッチする「ほうじ茶とカボチャのモンブラン」。自家製の“ほうじ茶サブレ”を土台にしたモンブランの中には、ブランデーがほんのり香る“酒茶ケーキ ほうじ茶”をはじめ、“栗の甘露煮”や“ほうじ茶クリーム”が閉じ込められている。“カボチャモンブランクリーム”は、カボチャのペーストと白あんを混ぜ合わせた自家製で、優しい味わいが特徴だ。
そのほか、ハロウィンモチーフに変身したスイーツとセイボリーもプレートに並ぶ。
■「ハロウィンアフタヌーンティープラン」5800円
■ハロウィンアフタヌーンティープレート(単品販売4300円)
・ほうじ茶とカボチャのモンブラン
自家製ほうじ茶サブレをベースに、酒茶ケーキ ほうじ茶、栗の甘露煮、ほうじ茶クリームを重ねて、自家製カボチャモンブランクリームを絞り、トップに渋皮栗を添えたケーキ。
・コウモリのほうじ茶羊羹(ようかん)
闇夜に潜むコウモリをイメージして模った羊羹(ようかん)は、ほうじ茶の香ばしさが味わえる甘さ控えめのひと品。
・ほうじ茶とカボチャのミニパフェ
ジャックオランタンがかわいいミニパフェは、豆乳をベースにした自家製カボチャプリンに、ベリーソース、ローストした「酒茶ケーキ ほうじ茶」、栗の甘露煮、おこし、ほうじ茶クリーム、ほうじ茶パウダーを重ねる。
・ヴァンパイアイス
ほうじ茶アイスとジャージーミルクアイスに、ヴァンパイアをイメージした魅惑の赤いベリーソースをトッピング。
・ほうじ茶塩麹(こうじ)アップルパイ
ほうじ茶と塩麹(こうじ)で甘じょっぱく煮たリンゴをパイ生地で包み、焼き上げたひと品。
・ほうじ茶タルト
ほうじ茶と豆腐を使いヘルシーに仕上げたチョコレートタルトに、焼き栗をトッピング。
・栗と紫芋の茶巾絞り
栗を紫芋のペーストで包み、和食の技法のひとつ「茶巾絞り」にしたスイーツ。トップにグラニュー糖を振りかけ、バーナーであぶってブリュレしている。
・まっくろおばけのほうじ茶ポテト
丸い目をのぞかせているまっくろおばけは、「ほうじ茶ポテトサラダ」にイカ墨そうめんをあしらい、カラッと揚げ、和食の技法のひとつ「いが栗揚げ」をアレンジしたもの。塩味がプレート全体のアクセントになっているセイボリー(塩気のある軽食)。
・ほうじ茶味噌(みそ)の玉子サンド
出汁巻き玉子とほうじ茶味噌(みそ)を、カボチャを練りこんだ食パンではさんだひと品。
・季節の果物
イチジク、ナシ、柿、ブドウ、リンゴなどの秋のフルーツ3種。
■パンプキンほうじ茶ラテ
カボチャのペーストに、急須で淹れたほうじ茶を合わせたラテ。ラテの上にはジャージー牛乳と天然バニラビーンズを使った濃厚な味わいのバニラアイスを浮かべる。隠し味のハチミツと、仕上げにたっぷりかけた黒ゴマソースがアクセントのドリンク。
■日本茶
6種の日本茶から好きな1杯を選べる。
今回の新プランについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新プランの狙いは？
今回のプランは、ハロウィンの装いにかわいく変身したアフタヌーンティープレートと、パンプキンほうじ茶ラテ、選べるワンドリンクがセットになったハロウィン限定の大満足プランです。秋の味覚と日本茶、ハロウィンの遊び心を組み合わせ、ハロウィンならではティータイムをお楽しみいただけます。
ーー今回の新メニューのイチオシは？
10品の中でもイチオシは「ほうじ茶とカボチャのモンブラン」。 カボチャの甘みと、ほうじ茶の香ばしさが絶妙にマッチするひと品です。「ほうじ茶とカボチャのモンブラン」や「まっくろおばけのほうじ茶ポテト」「コウモリのほうじ茶羊羹」など、ハロウィンの装いに変身したスイーツとセイボリーもおすすめです。さらに、プラン限定「パンプキンほうじ茶ラテ」は、見た目からハロウィン気分を盛り上げるドリンクで、ここでしか味わえない一杯です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
日本茶レストラン「レストラン1899お茶の水」で、ハロウィンならではのティータイムをお楽しみください。
■イベント概要
販売期間：2025年10月1日(水)〜31日(金)
店名：RESTAURANT 1899 OCHANOMIZU(レストラン1899お茶の水)
住所：東京都千代田区神田駿河台3-4 ホテル龍名館お茶の水本店1階
電話：03-3251-1150
提供時間：14時〜17時30分(LO17時)
提供内容：「ハロウィンアフタヌーンティープラン」
予約方法：利用前日18時までに公式サイトまたは電話からの予約が必要
※営業時間変更の際は公式サイトで告知される
※混雑時には席の利用時間に制限をかける場合がある
※仕入れ状況により一部食材を変更する場合あり
※単体「ハロウィンアフタヌーンティープレート」は事前の予約なしで提供可能
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ハロウィンアフタヌーンティープレート
■カボチャとほうじ茶がコウモリやジャックオランタンなど「おばけのスイーツ」に変身！相性抜群の「パンプキンほうじ茶ラテ」をセットで
「ハロウィンアフタヌーンティープラン」で提供されるアフタヌーンティープレートは、カボチャとほうじ茶をメインにしたスイーツなど、和洋10品をひと皿に盛り付け。
10品のなかでもイチオシは、カボチャの甘味とほうじ茶の香ばしさが絶妙にマッチする「ほうじ茶とカボチャのモンブラン」。自家製の“ほうじ茶サブレ”を土台にしたモンブランの中には、ブランデーがほんのり香る“酒茶ケーキ ほうじ茶”をはじめ、“栗の甘露煮”や“ほうじ茶クリーム”が閉じ込められている。“カボチャモンブランクリーム”は、カボチャのペーストと白あんを混ぜ合わせた自家製で、優しい味わいが特徴だ。
そのほか、ハロウィンモチーフに変身したスイーツとセイボリーもプレートに並ぶ。
■「ハロウィンアフタヌーンティープラン」5800円
■ハロウィンアフタヌーンティープレート(単品販売4300円)
・ほうじ茶とカボチャのモンブラン
自家製ほうじ茶サブレをベースに、酒茶ケーキ ほうじ茶、栗の甘露煮、ほうじ茶クリームを重ねて、自家製カボチャモンブランクリームを絞り、トップに渋皮栗を添えたケーキ。
・コウモリのほうじ茶羊羹(ようかん)
闇夜に潜むコウモリをイメージして模った羊羹(ようかん)は、ほうじ茶の香ばしさが味わえる甘さ控えめのひと品。
・ほうじ茶とカボチャのミニパフェ
ジャックオランタンがかわいいミニパフェは、豆乳をベースにした自家製カボチャプリンに、ベリーソース、ローストした「酒茶ケーキ ほうじ茶」、栗の甘露煮、おこし、ほうじ茶クリーム、ほうじ茶パウダーを重ねる。
・ヴァンパイアイス
ほうじ茶アイスとジャージーミルクアイスに、ヴァンパイアをイメージした魅惑の赤いベリーソースをトッピング。
・ほうじ茶塩麹(こうじ)アップルパイ
ほうじ茶と塩麹(こうじ)で甘じょっぱく煮たリンゴをパイ生地で包み、焼き上げたひと品。
・ほうじ茶タルト
ほうじ茶と豆腐を使いヘルシーに仕上げたチョコレートタルトに、焼き栗をトッピング。
・栗と紫芋の茶巾絞り
栗を紫芋のペーストで包み、和食の技法のひとつ「茶巾絞り」にしたスイーツ。トップにグラニュー糖を振りかけ、バーナーであぶってブリュレしている。
・まっくろおばけのほうじ茶ポテト
丸い目をのぞかせているまっくろおばけは、「ほうじ茶ポテトサラダ」にイカ墨そうめんをあしらい、カラッと揚げ、和食の技法のひとつ「いが栗揚げ」をアレンジしたもの。塩味がプレート全体のアクセントになっているセイボリー(塩気のある軽食)。
・ほうじ茶味噌(みそ)の玉子サンド
出汁巻き玉子とほうじ茶味噌(みそ)を、カボチャを練りこんだ食パンではさんだひと品。
・季節の果物
イチジク、ナシ、柿、ブドウ、リンゴなどの秋のフルーツ3種。
■パンプキンほうじ茶ラテ
カボチャのペーストに、急須で淹れたほうじ茶を合わせたラテ。ラテの上にはジャージー牛乳と天然バニラビーンズを使った濃厚な味わいのバニラアイスを浮かべる。隠し味のハチミツと、仕上げにたっぷりかけた黒ゴマソースがアクセントのドリンク。
■日本茶
6種の日本茶から好きな1杯を選べる。
今回の新プランについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新プランの狙いは？
今回のプランは、ハロウィンの装いにかわいく変身したアフタヌーンティープレートと、パンプキンほうじ茶ラテ、選べるワンドリンクがセットになったハロウィン限定の大満足プランです。秋の味覚と日本茶、ハロウィンの遊び心を組み合わせ、ハロウィンならではティータイムをお楽しみいただけます。
ーー今回の新メニューのイチオシは？
10品の中でもイチオシは「ほうじ茶とカボチャのモンブラン」。 カボチャの甘みと、ほうじ茶の香ばしさが絶妙にマッチするひと品です。「ほうじ茶とカボチャのモンブラン」や「まっくろおばけのほうじ茶ポテト」「コウモリのほうじ茶羊羹」など、ハロウィンの装いに変身したスイーツとセイボリーもおすすめです。さらに、プラン限定「パンプキンほうじ茶ラテ」は、見た目からハロウィン気分を盛り上げるドリンクで、ここでしか味わえない一杯です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
日本茶レストラン「レストラン1899お茶の水」で、ハロウィンならではのティータイムをお楽しみください。
■イベント概要
販売期間：2025年10月1日(水)〜31日(金)
店名：RESTAURANT 1899 OCHANOMIZU(レストラン1899お茶の水)
住所：東京都千代田区神田駿河台3-4 ホテル龍名館お茶の水本店1階
電話：03-3251-1150
提供時間：14時〜17時30分(LO17時)
提供内容：「ハロウィンアフタヌーンティープラン」
予約方法：利用前日18時までに公式サイトまたは電話からの予約が必要
※営業時間変更の際は公式サイトで告知される
※混雑時には席の利用時間に制限をかける場合がある
※仕入れ状況により一部食材を変更する場合あり
※単体「ハロウィンアフタヌーンティープレート」は事前の予約なしで提供可能
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。