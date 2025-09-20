「本気で降格するぞ」「久保は移籍しておくべきだった」開幕２分け３敗、泥沼のソシエダにネット悲鳴「相当やばい」「何もかもがグダグダ」
復調の兆しが見えない深刻な状態となっている。
現地９月19日に開催されたラ・リーガの第５節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがベティスと敵地で対戦。１−３で完敗を喫し、３連敗で泥沼の開幕５戦未勝利となった。
ここまで２分け２敗のソシエダは、７分にクチョ・エルナンデスのゴールで先制を許すと、13分にブライス・メンデスの同点弾で追いついたものの、49分にセットプレーから失点。久保をベンチに下げた３分後の69分に３点目を奪われ、万事休した。
攻守とも精彩を欠いたソシエダに、ファンからは次のような声があがった。
「まじで降格するだろ」
「ディフェンス陣ザルすぎない？」
「いつもこんな試合してたら相当やばい。久保脱出しろ」
「今シーズンほんとに大丈夫かな？」
「お願いだから久保君、冬に出よう」
「本気で降格するぞ」
「末期やな。とりあえず久保にもうちょいボール渡そ」
「久保くんはどっかしらに移籍しとくべきやったな」
「何もかもがグダグダな泥試合スカッドが弱すぎるのか、監督が悪いのか...。どこから手をつければいいのかわからないぐらいにひどい」
「やはり久保建英は移籍しておくべきだった。いくらいい選手でもチームがボロボロだったらどうしようもないよ」
頼みの久保も、先のメキシコ戦で負った足首の怪我が万全ではない様子。厳しい状態はまだ続くかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
