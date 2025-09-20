ËüÇî¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤â¡£¿Íµ¤¥Ü¥«¥íP¤Î²»³Ú¡õ¥¢¡¼¥È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸
¡Ö¥¢¡¼¥È¡ß¥Ò¥È¡ß¼Ò²ñ¤Î´Ø·¸¤òStudy¤¹¤ë·Ý½Ñº×¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖStudy¡§Âçºå´ØÀ¾¹ñºÝ·Ý½Ñº× 2025¡×¡£ÂçºåËüÇî¤È³«ºÅ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢25¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¦Ìó100ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦7ÁÈ¤Î¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢Ì´½§¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤Î¤Û¤«¡¢»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥¢¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤òÅ¸³«¡£º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¨¥¥¸¥Ó¥¸¥ç¥ó´ë²è¤Î°ìÃ¼¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå±ØÄ¾·ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¡Ö¥ë¥¯¥¢Âçºå¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È´ë²èÅ¸¡Ö»×ÊÛÅª¤Ê²»³Ú¡¿Êª¸ìÇÉ¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥Ü¥«¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£²áµî¤ÎStudy¤ÇÎß·×5,000¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º´ë²è¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»×ÊÛÅª¤Ê²»³Ú¡×¡£¿Íµ¤¥Ü¥«¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥ë³Ú¶Ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤È»×ÁÛÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ø¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¹¤²¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ä¹ÔÆ°¤Î·Àµ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¼¨¡£»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¡£
¡Ú¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ûº´µ×´ÖÍÎ»Ê
¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÛÁ°´ü¡Ê9·î14Æü¡Á9·î29Æü¡Ë¡§r-906¡¢sekai¡ÜÍü¡Üx0o0x_¡¢ÎìÌ©Éï¼òÎÖ¡Êx0o0x_ / ÏÂ¤Ì¤« / ±©À¸¤Þ¤ð¤´ / Ø¥¤¦¤Ä¤Ü / 100pHz¡Ë
¸å´ü¡Ê10·î1Æü¡Á10·î13Æü¡Ë¡§¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡ÊTBA¡Ë
¿Íµ¤¤É¤³¤í¤Î¥Ü¥«¥í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤È²»³Ú¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊÑ²½¤·¤Æ´Õ¾Þ¼Ô¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Î¿´Íý¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿²»³Ú¤¬Ž¢¿ÇÃÇŽ£¤µ¤ì¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËüÇî¸«³Ø¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Þ¤Ç
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û10:30¡Á20:30
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3 ¥ë¥¯¥¢ 9F¡ÖLUCUA¥Û¡¼¥ë¡×¡¡¢¨Âçºå±ØÄ¾·ë
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û1,500±ß
¡ÚÆþ¾ìÊýË¡¡Û·Ý½Ñº×¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÊÝ»ý¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±´Û·ô¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤¬¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://osaka-kansai.art/pages/exh-storytelling
Source: Study¡§Âçºå´ØÀ¾¹ñºÝ·Ý½Ñº×