終売前に【ミスド】に駆け込めーーーッッ！ 食べ逃したくない「限定パイ」

9月下旬に終売を迎える【ミスタードーナツ】の「限定パイ」。ラインナップしているお惣菜系のパイは、生地の中に具材を詰め込んだプチ贅沢感のある仕上がり。甘いものが得意ではない方でも美味しく味わえそうです。今回はそんな期間限定のパイに、終売間近の麺メニューも加えた、今味わうべきフードをご紹介します。

素朴な味わいが楽しめそうな「じゃがいもベーコンパイ」

生地の中にじゃがいもとベーコンを詰め込んだ、塩気のある風味が楽しめそうなこちら。細長い形状のパイは、ワンハンドでサクッと食べられそうなお手軽感が魅力的です。じゃがいもの素朴でほっこりとした味わいに癒されるかもしれません。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「食べる際はリベイクするのがオススメ！」とのことなので、テイクアウトした際はぜひお試しください。

鶏ひき肉を加えた「さわやかトマトのチーズパイ」

洋風の味わいを堪能できそうなこちらのパイ。公式サイトによると生地には「トマトフィリング」と「パルメザンチーズクリーム」が入っており、濃い目の味付けが満足感を与えてくれそうです。さらに「鶏ひき肉」も合わせていて、食感の良いアクセントとして楽しめるかもしれません。

チキンは細かめで食べやすそうな「てりやきチキンパイ」

てりやきチキンのフィリングを詰め込んだお肉系のパイも必見。公式サイトによれば「てりやきソース」の他に「マヨソース」も合わせており、コクのある風味豊かな味わいが楽しめそうです。中のチキンは細かめで食べやすさもうかがえます。手早く済ませたい軽食に選んでみてはいかがでしょうか。

辛いものが食べたい時に！「濃厚ごま豆乳担々涼風麺」

最後はあわせてチェックしていただきたい麺メニューをご紹介。同じく9月下旬まで味わえる、ごま豆乳仕立ての坦々麺です。麺に絡めていただけるスープはもちろん、レポーターHaruさんいわく「肉味噌」まで乗っていて、味変も楽しめそう。公式サイトでは辛いマークが付いており、気分をスカッとさせたいランチにも良さそうです。

