香音、ハイトーンヘアに劇的イメチェン「ここまで明るいの初めて」
【モデルプレス＝2025/09/20】モデルで女優の香音が9月19日、自身のInstagramを更新。仕事で髪色を大幅に明るくしたハイトーンカラーの姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】香音「ここまで明るいの初めて」新ヘア
10月7日スタートのカンテレ・フジテレビ系「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（毎週火曜23時〜）に出演する香音は「お仕事で髪が明るくなりました。ここまで明るいの始めてだ〜」と髪色変更を報告。「髪色が変わってお洋服を選ぶのも毎日新鮮」と新たなヘアスタイルを楽しんでいることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「別人みたい」「二度見した」「似合ってる」「印象がガラッと変わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
