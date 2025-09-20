9月上旬の早朝、タイ・スワンナプーム国際空港には、ある子連れグループの姿があった。女性2人は楽しそうに会話を交わし、男性は大切そうに子供を抱えている。2組の夫婦はそのまま案内人と合流し、笑顔で首都・バンコクへ向かう車に乗り込んだ。

【写真】空港に現れた松田兄弟と秋元梢、モーガン茉愛羅…兄弟夫婦「初のフォーショット」

俳優・松田龍平（42）と妻のモーガン茉愛羅（28）、そして龍平の弟である松田翔太（40）と妻でモデルの秋元梢（38）。超大物2世として注目を浴びた彼らによる"フォーショット"は、かつて3年前には叶わなかった"ファミリーの交流"だった--。【前後編の前編】

《先日40歳になれました。4歳のときから、ずっと憧れていた40歳。ウィスキーとジャズでお祝いしました》──9月15日、翔太がインスタに投稿した自らを祝う一文に添えられたのは、妻・秋元とのツーショットだった。芸能関係者が語る。

「同月10日に誕生日を迎えた翔太さん。爽やかな白いパンツが目を引くファッションで、日傘を掲げて少し振り向くような体勢をとり、背後から梢さんが顔を覗かせているというオシャレな写真です。

しかしこの写真が注目を浴びたのは、"夫婦ツーショット"が公開されるのは5年ぶりだったから。ファンからも〈ツーショット投稿してる！！！〉などと感動の声が上がっていました。2人はその後も、タイ旅行の投稿を重ねています」

注目を集めた翔太の投稿の数日前、同じくタイ・バンコクの夜景をバックに誕生日を祝う投稿があった。兄・龍平の妻、モーガンである。弟夫婦の姿は写真に映っていないが、冒頭のシーンのように、松田兄弟とその妻たちは共に旅行に来ていたのだ。空港で一団を見た観光客が語る。

「深夜の羽田空港のキッズスペースで、『こんな時間なのに元気だな〜！』と嬉しそうに子供と接する男性がいて、前髪ぱっつんの女性も寄り添っていたんです。もしかしたら翔太さんと梢さんかな？ と思ったんですが、タイの空港で龍平さんと合流していたのを見て、絶対にそうだ！ と確信に変わりました。

4人とお子さんの他にもう2人、笑顔で連れそう女性がいましたが、皆さんわいわいと仲が良さそうでした。龍平さんのお子さんに接する翔太さんのデレデレな姿が印象的で……梢さんはモーガンさんの横で、笑顔で甥っ子を見つめていましたね」

ともに俳優として活躍する松田兄弟は、伝説の俳優・松田優作さん（享年40）を父に持つ「2世」。一方、梢もまた大横綱・千代の富士（先代九重親方／享年61）の娘であり、2018年の翔太との結婚は"2世同士"としても大きな注目を浴びた。

「梢さんは理想の男性像に"父より強い人"を挙げるほど、親方を尊敬していました。そんな親方も翔太さんを『いい男に出会ったじゃないか』と認めていたといいます。翔太さんと梢さんは結婚後も自然体で、世間からの好感度も高い夫婦となりました」（前出・芸能関係者）

しかし、それぞれが第一線で活躍する芸能人ゆえ、生活面での接点は少なかったのかもしれない。『女性セブン』が2人の"溝"を報じたのは2022年4月、龍平とモーガンとの結婚式でのことだった。

「龍平さんが2度目の結婚として式を挙げた際に、梢さんが出席しなかったと報じられたのです。式には翔太さんを含む"松田ファミリー"が顔をそろえた一方で、同じく大きな実家を持つ梢さんの欠席は話題になりました。

当時、梢さんは頻繁に実家である"秋元家"に帰っていたそうです。ともに第一線で活躍するがゆえ、翔太さんとの生活リズムも少しずつすれ違っていたのかもしれません」

当時は叶わなかった兄弟夫婦の"4ショット"。それがこのタイミングで実現した背景には、翔太と梢との"雪解け"があった--後編記事で詳報する。

（後編につづく）