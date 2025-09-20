自民党の総裁選挙の告示が22日に迫るなか、小泉農水相が立候補会見を行い、「自民党の解党的出直し」など9つの主要政策を発表しました。

小泉農水相

「（政権交代した2009年の）初当選から16年、自民党は再び危機の中にあります。もう一度、国民の声を聞き、国民の思いを感じ取り、国民の不安に向き合う。そして国民の求める安心と安全を実現する政党に自民党を立て直す。私はその先頭に立つ決意で、この度の総裁選に挑戦することといたしました」

小泉氏は、「自民党の解党的出直し」や「くらしを守る・物価高への対応」「治安・防災・復興」など9つの柱を打ち出しました。

物価高への対応として「所得税制」を見直し、物価や賃金の上昇に合わせて基礎控除等を調整する仕組みの導入や、ガソリン税の暫定税率の速やかな廃止、などを打ち出しました。

いわゆる「年収の壁」の引き上げを来年度以降も着実に進める、としたほか、「野党に幅広く政策協議を呼びかける」「政権の枠組みのあり方も議論を深めていく」としています。

一方、去年の総裁選で訴えた解雇規制の見直しについては、党内で意見が割れていることも踏まえ、「現時点で進めることは考えていない」と軌道修正しました。

小泉農水相

「解雇規制の見直しということが前に出たことによって、国民の皆さんに不安を与えてしまったことも事実だと思います。現時点で進めることは考えていません」

小泉氏は、「必要な成長分野に人が移動しやすい労働市場を作っていくという思いは今でも変わらない」とも述べ、ジョブ型雇用の推進やリスキリングの拡充を訴えました。

同じく去年訴えた選択的夫婦別姓については、「考えが変わったことはない」「引き続き国民と理解を深めていく必要がある」としています。

また、閣僚としても続けた靖国神社の参拝については、「適切に判断する」と述べるにとどめました。