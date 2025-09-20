ソニン、芸能活動25周年 自身の“フルプロデュース”による記念ライブを開催
歌手・俳優として活躍するソニンが、芸能活動25周年を記念した単独ライブ『Sonim's 25th Anniversary Live「Beautiful Mission」』を、12月13日に東京・南青山のBAROOMで開催することが発表された。構成、演出を含めた自身の“フルプロデュース”公演となる。
ソニンは、今年1月から9月にかけて3本のミュージカルに出演。『SIX』ではキャサリン・オブ・アラゴン役をパワフルに演じたほか、『ウェイトレス』では恋に臆病なドーン役、『ある男』では真実を探し続ける妻役と、それぞれ異なる人物像を繊細かつ表情豊かに演じ分けた。また、シリーズ3作連続で出演を果たしている日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』では、警視庁刑事部BCCT管理官・和泉さくら役として注目を集めている。
今回のライブタイトル『Beautiful Mission』には、「この25年間、常に“なぜ私はここに居るのか”と問い続けてきた」というソニンの歩みと、「使命として与えられたものなのかもしれない」と語る現在の心境が込められている。公開されたメインビジュアルでは、“幸せ、苦悩、試練、誇り”を表現する4つの表情を通じて、四半世紀にわたる芸能人生を象徴的に描いている。
ステージでは、これまで出演してきたミュージカル作品の楽曲に加え、立川智也（ベース）、梶原健生（ギター）らライブ当日のバンドメンバーとともに制作した新曲も披露予定。作詞はソニンが担当しており、同公演が初披露となる。芝居仕立ての構成や照明演出なども含め、自身初の“完全プロデュース”となる意欲的な内容となる。
チケットは、Amuse+にて20日正午から抽選制の先行受付がスタート。一般販売は、ソニンのデビュー日でもある10月18日正午よりチケットぴあにて開始される。
■『Sonim's 25th Anniversary Live「Beautiful Mission」』概要
日時：12月13日（土） 午後3時開演／午後7時開演
会場：東京・BAROOM
バンドメンバー：立川智也（ベース）、梶原健生（ギター）、イズミタニ マコト（ドラム）、Frederic Viennot（ピアノ）
