『彼女、お借りします』第5期、来年放送 ハワイアンズ編2クール目でイラスト解禁
テレビアニメ『彼女、お借りします』第5期（かのかり）が2026年に放送されることが決定した。ハワイアンズ編2クール目として放送される。あわせてキャラクターデザインを務める平山寛菜描き下ろしのイラストが公開された。
【画像】ショーパン姿で太もも全開！ポニテ髪の水原千鶴
『彼女、お借りします』第4期は分割2クールでハワイアンズ編が描かれることが発表されていたが、第5期（ハワイアンズ編2 クール目）として2026年に放送。イラストは、ハワイアンズ編にちなんだ服装の和也と千鶴が並んでおり、その周囲にはデフォルメ化された七海麻美、更科瑠夏、桜沢墨、八重森みにの姿が描かれている。
同作は、2017年7月より『週刊少年マガジン』（講談社）で連載中の同名漫画が原作で、都内在住のダメダメ大学生の主人公・木ノ下和也が、「レンタル彼女」（レンカノ）の超絶美女・水原千鶴に恋をしてしまう物語。彼女は同じ大学に通う地味な子で、ほかの人に正体がバレるわけにはいかない千鶴と恋心を抑えられない和也が、時に怒られ、助け合いながら、家族や友達、元カノも巻き込んでいく“レンタル”ラブコメディー。
累計発行部数は1400万部を突破しており、アニメ第1期が2020年、第2期が2022年、第3期が2023年、第4期が2025年に放送され、2022年には実写ドラマ化された。
