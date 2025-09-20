全米の人気レース、NASCAR（ナスカー）のプレーオフ『ラウンド・オブ16』の3戦目が開催された。ベスト12に入るため激しい争いが繰り広げられたなか、トヨタのクリストファー・ベルが劇的な勝利を掴んだリスタートシーンに、16日の中継で注目が集まった。

【映像】リスタートで超加速→一気に3台ごぼう抜き（実際の様子）

ブリストル・モータースピードウェイはハイスピードなショートトラックであり、プレーオフベスト12への生き残り戦ということもあって、レースは序盤から小競り合いによる接触やスピンが多発。ラップリーダーも目まぐるしく変わるレース展開だった。

そんななか、500周という長丁場も残り4周というところで、イエローコーションが明けてリスタートが切られた。マシンは整った2列横隊のまま加速をしていったが、2位でイン側にいたゼイン・スミスの38号車がアンダーステア気味で、先頭でアウト側にいたカーソン・ホーセバーの77号車をトラック外側へ押し出していく。

すると、このスキを逃さずインを突いたのが、5番手にいたはずのクリストファー・ベルの20号車だった。38号車のさらにインへ入り込りこみ、フロントローの2台に並んでスリーワイドの状態になる。実況の増田隆生氏が「内側からやってきたのはクリストファー・ベルだ！」と叫ぶと、ベルはそこから一気に抜け出した。

競馬の差し馬のごとく、最後の最後で一気に抜け出したベルの姿に、思わず解説のジャック・アマノ氏も「トップにでた！」と声を漏らす。4位にいたブラッド・ケセロウスキーの6号車も20号車の後に付いてきて、残り3周の時点で2台が集団から抜け出す形になった。

しかし2台の並びはそのまま変わらず、ラストラップでケセロウスキーが仕掛けたものの、ベルがしっかりブロック。ベルはそのままトップチェッカーを受けた。プレーオフシーズンに入ってから、トヨタとジョーギブスレーシングが3連勝という快挙を成し遂げている。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）