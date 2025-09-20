芳根京子＆高橋海人“運命共同体”の切ないハイタッチ 映画『君の顔では泣けない』場面写真公開
芳根京子主演、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が共演する映画『君の顔では泣けない』（11月14日公開）において、キーとなる喫茶店“異邦人”での、芳根演じる陸と、高橋演じるまなみ、そして西川愛莉と武市尚士が演じる高校生の陸とまなみの姿を捉えた場面写真が解禁となった。
【場面写真】無邪気な笑顔！“陸として”受け入れるまなみ（高橋海人）
作家・君嶋彼方氏のデビュー作を実写化。物語の始まりは高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が入れ替わってしまった2人は、180度生活が変わってしまい、クラスメイトとの会話のひとつをとっても戸惑いだらけ。そんな中でも“坂平陸”として生きるまなみは、流れに身を任せて初めての彼女を作ったり…とそつなく過ごしており、そんなまなみに陸はやきもきしながら学生生活を過ごしていた。
そこから15年、一度も元に戻ることのなかった2人。高校時代、陸にプロレス技をかけてじゃれていた田崎（中沢元紀）と陸の、初々しくもぎこちない初恋など、彼らにしかわからない秘密を共有しながら、30歳までさまざまな出来事を経験していく。そんな日々が続く中、30歳になった夏、突然まなみが問いかける。「もし、元に戻る方法がわかったって言ったら、どうする？」。
高校1年生の夏に入れ替わってから、高校を卒業しそれぞれの道を歩むことになる陸とまなみ。高校在学中は近況をノートにつづり、それを密かに交換することで互いの情報を共有していたが、大学以降は頻繁（ひんぱん）に会うこと自体も難しくなっていく。
そんな2人は、近況報告のため1年に1回、7月の第3土曜日に同じ喫茶店「異邦人」で待ち合わせをしようと決める。入れ替わった日から、秘密を共有する2人にとって、そこは、“本当の自分”に戻ることができる唯一無二の待ち合わせ場所になっていく。
“お互いの人生”を歩む2人にとって、“お互いの人生”の話をする「異邦人での第三土曜日」は、かけがえのない時間。ただの友達ではない、運命共同体ともいえる2人の複雑な想いを重ね合う笑顔のハイタッチも、どこか切なさを感じさせる。
