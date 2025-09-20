『キミプリ』くりきゅうた、相撲やめる「アイドルプリキュアになる！」 第33話あらすじ＆場面カット
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第33話「どすこ〜い！アイドルデビュー！？」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】意外と可愛い字！ファンレター書いたお相撲さん 公開された場面カット
21日放送の第33話は、アイドルプリキュアへのファンレターがたくさん届く中、一通の手紙の差出人の名前に目をとめるうた（声：松岡美里）。それはうたとプリルンが以前出会った、お相撲さんのくりきゅうたからのものだった。手紙には、強いお相撲さんになるために頑張っていること、ときどきくじけそうになるけど、アイドルプリキュアから元気をもらっていることが書かれていた。
事務所を後にし、広場にやってきたうたたちは、そこで偶然、くりきゅうたと再会する。以前出会った時に、プリキュアと自分の名前を聞き間違え、プリルン（声：南條愛乃）とともにＭＯＭＯに乗り込んだくりきゅうただったが、それからしばらくしてアイドルプリキュアを知り、ファンクラブでひとケタ番の会員番号を持つほどのファンになっていた。
話を聞き、「きゅうたさんを応援します」と伝えるうたたちだったが、くりきゅうたは「お相撲さんをやめる」とつぶやき、さらに「アイドルプリキュアになる！」と言い始める。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
