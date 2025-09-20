陸上の世界選手権東京大会は第８日の２０日、国立競技場（東京都新宿区）を発着する周回コースで女子２０キロ競歩が行われ、藤井菜々子（２６）（エディオン）が自身の持つ日本記録を１５秒更新する１時間２６分１８秒の日本新で銅メダルを獲得した。

五輪と世界選手権を通じて、競歩種目で日本勢女子のメダル獲得は初めて。今大会の日本勢では、１３日の男子３５キロ競歩で銅の勝木隼人（３４）（自衛隊）に続き、２個目のメダルとなった。

藤井が日本女子競歩の歴史を塗り替えた。「今回は本気でメダルを狙い、その通りになった。自分が思い描いたレースができたので、もう大感激」と声が弾んだ。

序盤から「夢だった」という先頭集団で臆することなく勝負した。集団がばらけた１５キロ過ぎ、単独３位に。最後までパワフルな腕振りで、後続の猛追をしのぎきった。

世界選手権で２度入賞経験はあったが、昨夏のパリ五輪は３２位と惨敗。歩き方を一から見直した。低く脚を振り出して滑らかにスピードに乗るフォームを突き詰め、「頭（イメージ）と体が一致した」。挫折が飛躍の契機になった。

競歩界では近年、日本男子が隆盛する一方、女子の表彰台は遠かった。海外勢からも「なんで女子は弱いの」と聞かれて、歯がみしてきた。「大きな一歩を踏み出せた」と言って、続けた。「次は金メダルへと歩いていきたい」。視線はさらに上へと向いた。（井上敬雄）