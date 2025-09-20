³¤Á¯Ð§¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ëËã¿ýÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿°Õ³°¤Ê·Ð°Þ
¡Ö·ò¹¯Ëã¿ý¡¦µï¼ò²°Ëã¿ý ¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹ ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÅÄÅèÃÒÆÁ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛŽ¢ÎÁÍý¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¿ýÁñŽ£¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë³¤Á¯Ð§¡£À¸¤Î¥Þ¥°¥í¤Ê¤É6¼ïÎà¤Î»É¿È¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Ëã¿ý¤òÂÇ¤Ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í¤ä¥¿¥³¤Ê¤É6¼ïÎà¤Î»É¿È¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ì¤â»Ô¾ì¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿µû¤òÅ¹Æâ¤Ç»«¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Þ¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿»ÝÌ£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¿·Á¯¤Ê³¤Á¯Ð§¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ØÀ¸³¹¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯Ëã¿ý¡¦µï¼ò²°Ëã¿ý ¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹ ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¤À¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï³¤Á¯Ð§¤ÎÂ¾¤Ë¤â¹ñ»ºµí¤ò5»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤À¥«¥ì¡¼¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï2009Ç¯¤ËÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö½ÂÃ«»Ô¾ì¡×¤ÎºÅ»ö¤ÇÌó10Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö1½µ´Ö¤ÎºÅ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Æü¤ËÊ¿¶Ñ10Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ5Ëü±ßÇä¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤é¤·¤¯¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¤¬¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Å¹ÊÞ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅÄÅèÃÒÆÁ¤µ¤ó¤Ï2011Ç¯¤ËÉã¡¦ÃÒÍµ¤µ¤ó¤«¤é·Ð±Ä¤ò·Ñ¤®¡¢¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³«È¯¤ä¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¿ýÁñ¤Î°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤¬ÄêÈÖ¤Ç¡¢Ä´ÍýÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³È½¼¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤¢¤ë¡£
Ãë¤ÈÌë¤Ç°Û¤Ê¤ë¸ÜµÒÁØ¤òÁÀ¤¦ÆóÌÓºî·Ð±Ä
¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¤Î±Ä¶È¤Ï2¤Ä¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡ÖÅÒ¤±¤Ê¤¤¡¦°û¤Þ¤Ê¤¤¡¦µÛ¤ï¤Ê¤¤¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤È¤·¤¿·ò¹¯Ëã¿ý¤òÄó¶¡¡£Ê¿Æü¤Î²Á³Ê¤Ï1Âî1»þ´Ö1700±ß¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¸ÜµÒÁØ¤Ï60Âå°Ê¾å¤Î½÷À¤À¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÃë´Ö¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÆþÅ¹¤·¤ÆÍ¼Êý¤Þ¤ÇËã¿ý¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï1Ç¯¤Ë200²ó°Ê¾åË¬¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÅè¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎËã¿ýÅ¹¤Î³¤Á¯Ð§¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¡Ö·ò¹¯Ëã¿ý¡¦µï¼ò²°Ëã¿ý ¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹ ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¤Î³¤Á¯Ð§¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾ïÏ¢¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃë¿©ÍÑ¤ÎÊÛÅö¤ò»ý»²¤¹¤ë¤¬¡¢½µËö¤Î¥é¥ó¥Á¤À¤±¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£1500±ß¤Ç³¤Á¯Ð§¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¤»þ¤Ç30¿©°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¡£
Í¼Êý¤«¤é¤Ï¼ò¤ÈÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËã¿ý¤òÂÇ¤Æ¤ë¡Öµï¼ò²°Ëã¿ý¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸á¸å5»þ¤«¤é¸á¸å11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£Ê¿Æü¤Ï¡Ö1¿©ÉÕ¤+¤Ä¤Þ¤ß3ÅÀ+¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°û¤ßÊüÂê¡×¤Ç4500±ß¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï³¤Á¯Ð§¤ä¥«¥ì¡¼¤Ê¤É9¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ê¢¤´¤·¤é¤¨¤ò¤·¤¿¸å¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤òÊÒ¼ê¤ËÃç´Ö¤ÈËã¿ý¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¿©¤ÙÊüÂê¤«¤é¼Á½Å»ë¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÅ¾´¹
¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤¬¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£1968Ç¯¤ËÃÒÆÁ¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÃÒÍµ¤µ¤ó¤¬Ï»ËÜÌÚ¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢1992Ç¯¤Ë½ÂÃ«¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Î4³¬¤Ø°ÜÅ¾¡£±Ä¶È·ÁÂÖ¤Ï¸½ºß¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ï·ò¹¯Ëã¿ý¡¢Ìë¤Ï¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¡£
½ÂÃ«Å¹¤ÎÌë¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÉã¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤¬3500±ß¤Î¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï³¤Á¯Ð§¤ä¥«¥ì¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É5¼ïÎà¡£7»þ´Ö¤Î¥²¡¼¥àÂå¤ò´Þ¤á¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï50Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡Ö¤ª¼ò¤È¤´ÈÓ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËã¿ý¤òÂÇ¤Æ¤ë¤«¤é¤ªÆÀ¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¾ïÏ¢¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¤¢¤Î»þ¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Íø±×¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅ¹ÊÞ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ãë´Ö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÒÆÁ¤µ¤ó¤¬25ºÐ¤Ç¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬¼¤á¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¤Ç¤¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤¤¡¢Ä´Íý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Ï4¿Í1ÁÈ¤ÎÂî¤¬14Âî¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ìë¤Î7»þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌó50¿ÍÊ¬¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤ì¤òÃÒÆÁ¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î2Ì¾¤Çºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÎÌ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬³¤Á¯Ð§¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤¦ÎÁÍý¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â³¤Á¯Ð§¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë»É¿È¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¡£Ãë´Ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë»Å¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬Ä´Íý¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤ÏÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Îºô¤Ê¤É¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³¤Á¯Ð§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1Æü¤Ë3ÇÕ°Ê¾å¿©¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³¤Á¯Ð§¤Î¥Þ¥°¥í¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Â¾Å¹¤Ç¤ÎºÃÀÞ¤¬¶µ¤¨¤¿¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡×ÂçÀÚ¤µ
ÃÒÆÁ¤µ¤ó¤ÏÎÁÍý¤è¤ê¤âËã¿ý¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎÁÍý¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëº£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤ÎÆ»¤Ø¡£¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ÂÃ«Å¹¤Î¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤º¡¢Â¾¤Î¿ýÁñ¤Ç½µ¤Ë5ÆüÆ¯¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥àÂå¤òÊ§¤Ã¤ÆËã¿ý¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¶ÈÌ³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅÄÅèÃÒÆÁ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þµë¤Ï800±ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1²ó¤Î¥²¡¼¥àÂå¤Ï400±ß¡£1»þ´Ö¤Ë2²óËã¿ý¤òÂÇ¤Ä¤È»þµë¤ÈÆ±¤¸¶â³Û¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÒÆÁ¤µ¤ó¤¬¥²¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ä¤ÈµÒ¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¹¥¤¤ÊËã¿ý¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡£Ê·°Ïµ¤¤Î°¤¤¿¦¾ì¤ËÈèÊÀ¤·¤¿ÃÒÆÁ¤µ¤ó¤Ï2Ç¯Æ¯¤¤¤¿¸å¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ÂÃ«Å¹¤ÎÌë¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤Ë¡ÖÌë¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£
¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ÂÃ«Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ÎµÒ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢²ñ·×¤Î»þ¤Ë¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿¾¡Éé¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿ýÁñ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤·¤«µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤¿¤È¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ·°Ïµ¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿Í¤Ë¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹âÎð¼Ô¤¿¤Á¤¬Âî¤ò°Ï¤à¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥³¥¹¥Èºï¸º¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÉÊ¼Á¸þ¾å
31ºÐ¤ÇÉã¤«¤é·Ð±Ä¤È¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÃÒÆÁ¤µ¤ó¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¸¥Þ¥°¥í¤ä1É¤¤Þ¤ë¤´¤È¤ÎÂä¤Ê¤É¤ò»Ô¾ì¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢Å¹ÊÞ¤Ç»«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¤Á¯Ð§¤ò¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏºàÎÁÈñ¤ò°Â¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºô¤Î»É¿È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥°¥í¤¬¹â²Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª°Â¤«¤Ã¤¿Âä¤Ê¤É¤ÎÇò¿Èµû¤â³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Þ¥°¥í¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂä¤ä¥Ò¥é¥á¤Ê¤É¤ÎÇò¿Èµû¤¬ÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³¤Á¯Ð§¤ÎÉ¾È½¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£µÒ¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢ÃÒÆÁ¤µ¤ó¤Ï³¤Á¯Ð§¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëµû¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö·ë¶É¡¢¥Þ¥°¥í¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎäÅà¤Î¥Þ¥°¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸¤Î¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºàÎÁ¤Î¥á¥Ð¥Á¥Þ¥°¥í¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ë
ÃÒÆÁ¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹½ÂÃ«Å¹¤ÎÃë´Ö¤Î±Ä¶È¤ÏËþÂî¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÒ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËþÀÊ»þ¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¿ýÁñ¤ÎÂî¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤ÆµÒ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ò¹¯Ëã¿ý¤Î¾ò·ï¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¶Ø±ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÀï¡£Âç¤¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ÂÃ«¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÃµ¤·¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¡£¤¢¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿ýÁñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¼£°Â¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤µ¤ì¡¢ÊÌ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö°û¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿Å¹ÊÞ¤Ï²ÈÄÂ¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¾å²¼³¬¤¬É÷Â¯Å¹¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡£
³¤Á¯Ð§°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ë
È¾Ç¯¤«¤±¤Æ³ØÀ¸³¹¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¤ËÊª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÃÒÆÁ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö²ÈÄÂ¤¬½ÂÃ«Å¹¤ÎÈ¾³Û¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÃë´Ö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£°ÜÅ¾¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÏÁ´¤¯µÒ¤¬Íè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£½ÂÃ«Å¹¤ÎÇä¾å¤ÇÉÔÂÊ¬¤òÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×¡£
2Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Ç¤ÏÄ´Íý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¿·¤¿¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿©¤ÙÊüÂê¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï¡ØÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤È¸À¤¨¤ÐÎÁÍý¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ï±þ¤¨¤¿¤¤¡£1¿©¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
2016Ç¯¤Ë¤Ï¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¤âµ°Æ»¤Ë¾è¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¿ÀÊÝÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ýÁñ¤ò»ö¶È¾µ·Ñ¤·3Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2020Ç¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¡£¿Í¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¿ýÁñ¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤â³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤¿¡£½ÂÃ«Å¹¤Ç¤Ï1¥«·î¤ËÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÀÖ»ú¤¬È¯À¸¡£¥Ó¥ë¤ÎÏ·µà²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢2020Ç¯6·î¤Ç½ÂÃ«Å¹¤òÊÄ¤á¤¿¡£
YouTube¤ÇÏÃÂê²½¡¢¿·¤¿¤ÊµÒÁØ³«Âó
¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¤È¿ÀÊÝÄ®Å¹¤Î2Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½ª¤ï¤ê»Ï¤á¤¿2022Ç¯¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£116Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¥á·Ï¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÛÈÓ MOKU MESHI TOKYO¡×¤Ç¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
2022Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï220Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö¥°¥ë¥á¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¿ýÁñ¡×¤È¤·¤ÆËã¿ý¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤â½¸¤á¤¿¡£
¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¤ÏÃë´Ö¤ÏËþÂî¤À¤¬¡¢Ìë¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢YouTube¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç½µËö¤ÎÌë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï30Âå¤Î½÷ÀµÒ¤âË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½µËö¤Ï¼ã¤¤¤ªµÒÍÍ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Î±Ä¶È¤ÎÇä¾å¤¬2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êSNS¤äÆ°²è¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ë
°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ýÁñ¤¬ËÜ¶È¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÅ¯³Ø
¸½ºß¤ÏËã¿ý¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥«¥ì¡¼¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢ÃÒÆÁ¤µ¤ó¤Ï°û¿©Å¹¤ÎÅ¸³«¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï2011Ç¯¤ÎÅìµÞ½ÂÃ«¤Î¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Ø¤Î½ÐÅ¹·Ð¸³¤Ë¤¢¤ë¡£
ºÅ»ö¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤Ç¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¡¢1¿©500±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤ÇÍø±×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÈÎÇä¿ô¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇä¾å¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Çä¾å¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Å¹ÊÞ¤òÇ¤¤»¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£È¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ë¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ø¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î·Ð¸³¤«¤éÃÒÆÁ¤µ¤ó¤Ï¿ýÁñ¤È°û¿©Å¹¤Î¼ý±×¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¤¿¡£
¡Ö¿ýÁñ¤Ç¤Ï¥²¡¼¥àÂå¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºàÎÁÈñ¤¬É¬Í×¤Ê°û¿©Å¹¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜ¶È¤ÎÍø±×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°û¿©¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¿ýÁñ¤Î¥°¥ë¥á¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÎÁÍý¹¥¤¤À¤¬¡ÖËã¿ý¤Ï¤â¤Ã¤È¹¥¤¡×
°û¿©Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¸·¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÃÒÆÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ýÁñ¤¬ËÜ¶È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹©É×¤ÇµÒ¤Ë¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏËã¿ý¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎÁÍý¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëã¿ý¤Ï¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ëã¿ý¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¿§¡¹¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
º£Æü¤âÃÒÆÁ¤µ¤ó¤ÏµÒ¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÎÁÍý¤Î¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¿ýÁñ¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃæ ¤¿¤ó¤Ú¤¤ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë