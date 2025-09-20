¿ÊÂàÌäÂê¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¥Þ¥óU»Ø´ø´±¡¡¼±¼Ô¤ÏºÓÇÛ¤òµ¿Ìä»ë¡¡¡Ö¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¡×
20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸½ºß14°Ì¤È²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ËÇÔ¤ì¤¿Á°Àá¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
²¾¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤âÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ø´ø´±¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤¬¤è¤ê°ìÁØ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥¢¥é¡¼»á¤âº£½µËö¤Î»î¹ç¤¬¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤Î¾õ¶·¤ÏÁáµÞ¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï²¼°Ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤·º£¤Þ¤Ç²þÁ±¤Î·¹¸þ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¸å¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë²¿¤«¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤·¤Æ¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¥·¥¢¥é¡¼»á¤Ï¸½ºß¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÉÔ¿¶¤Î¸¶°ø¤Ï¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬ºÎÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë3¥Ð¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌäÂê¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤âÁª¼ê¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¸¶°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÈà¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®¸ù¤òÄÏ¤à¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ï¡¢¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤È¥Á¡¼¥à¤Îº£¸å¤òº¸±¦¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£