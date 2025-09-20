¥Þ¥óU¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëD¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¡×
¸½ºß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°14°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢º£µ¨¤â°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£Íèµ¨¤Î²¤½£¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë4Éô¥¯¥é¥Ö¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¤ËÇÔÂà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤ØÈô¤ó¤À¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥³¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾õ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ºòÇ¯4·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤éÌó18¥«·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¼ÂºÝ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢CEO¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î´Ö¤ÎÏ¢·È¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØManchester United the Religion¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤¿¥¦¥£¥ë¥³¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í°÷ºï¸º¤ÏËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¹½Â¤Á´ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¤ÈÀÕÇ¤¤òÃ´¤¦¡¢¤è¤ê¥¹¥ê¥à¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£¡¢ºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Àè½µ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤È¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Ù¥é¥ÀCEO¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤ÏÀèÆü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î²ñµÄ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ï¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦¤Î¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤è¤ê¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£µðÂç¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¾õ¶·¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£