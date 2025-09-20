¤Þ¤Àµ¯ÍÑ¤¹¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¡¸µ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë»á¤Ï¿·GK¥é¥á¥ó¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì½ªÈ×¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥»¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥º¡£23ºÐ¤ÈÈó¾ï¤Ë¼ã¤¤GK¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¹ñÆâ¤ÇÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥á¥ó¥º¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¡¢¥é¥á¥ó¥º¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î²ÃÆþ¤Î±½¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿GK¤À¤«¤é¤À¡×
¡Ö¥»¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥º¤È¤¤¤¦GK¤ÎÌ¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Åý·×¤Ç¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×
¤Þ¤À²ÃÆþ¤«¤é½ÐÈÖ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥é¥á¥ó¥º¤À¤¬¡¢Áá¡¹¤ËOB¤«¤é¼êÄË¤¤»ØÅ¦¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¼¡Àá°Ê¹ß¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥é¥á¥ó¥º¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë»á¤ÎÈãÈ½¤òÊ¤¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£