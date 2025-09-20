¡Ö¥Ú¥É¥ê¤Ï¥á¥Ã¥·¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îã³°¤òÆü¾ï¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î¥Ú¥É¥ê¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¡£Æñ½ê¤Ç¤¢¤ë¥»¥ó¥È¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬2-1¤È¾¡Íø¤·¡¢½éÀï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥³¡¼¥ë¥º»á¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÁª¼ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊMF¥Ú¥É¥ê¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£111¥¿¥Ã¥Á¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¡£84ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤â2²óÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼éÈ÷¤Ç¤âÊ³Æ®¤·¡¢4²ó¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡ØWhoscored.com¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¥Ú¥É¥ê¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤òÆü¾ï¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î1Æü¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾¡¢ÆÃ¤Ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤¿¤¢¤È¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î7Ê¬´Ö¤Ï¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡×
´°Á´¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥É¥ê¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡ØSquawka¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥É¥ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥¿¥Ã¥Á¡Ê448²ó¡Ë¡¢¥Ñ¥¹À®¸ù¡Ê345ËÜ¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Ç¤Î¥Ñ¥¹À®¸ù¡Ê131²ó¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤É¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡Ê34²ó¡Ë¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¶Ã¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤¹¥Ú¥É¥ê¡£Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£