¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¡¢¼¡Àá¤Ï¥Þ¥óU¤È¤Î¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ë¸ÀµÚ¡¡¡ÖÈà¤Ï³èÌö¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£»Ø´ø´±¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¤ä¤Ï¤êº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿21ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤À¡£¥Þ¥óU¤Ç¤Ï¹½ÁÛ³°°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¸ÅÁãÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Ä¾¶á2»î¹ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤¬²æ¡¹¤ÎÀï½Ñ¤ËÅ¬±þ¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤¬¥¦¥¤¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËË¾¤à¤â¤Î¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³èÌö¤·»Ï¤á¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¿·²ÃÆþ¤Î¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»Ø´ø´±¤«¤é¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ï¸ÅÁã¥Þ¥óUÁê¼ê¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
One year ago today, Alejandro Garnacho decided to win Goal of the Season. pic.twitter.com/b0LqbQWPYK— Premier League (@premierleague) November 26, 2024