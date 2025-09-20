「期待外れ」からの大まくり メジャー屈指の強打者が一気に大谷超え MLBパワーランキングの”異変”
ソトは移籍初年度に力を発揮している(C)Getty Images
MLB公式サイトが19日、現在の打者のパワーランキング最新版を公開した。
前回トップだったドジャースの大谷翔平は2ランク下げて3位。一方で宿命のライバルであるヤンキースのアーロン・ジャッジは前回7位から、一気にトップへと返り咲いた。
ジャッジは9月に入って打率.389、6本塁打、長打率.759、OPSが1.299(日本時間19日現在）と絶好調。ここまで48本塁打で、大谷に続いて自身初となる2年連続50本塁打が間近に迫っている。
7月末から8月初めにかけて痛めた右肘の治療に専念するため負傷者リスト入り。その影響も響き、順位を下げていた。最短の10日間で復帰して以降、約1カ月間はDH専任でのプレーが続いた。ただ、9月5日のブルージェイズ戦で右翼守備に復帰してからは、徐々に外野での出場機会を増やしてきている。
シーズン序盤は打率4割をマークしていた通り、今季のジャッジの特徴は長打力に加えて確実性も向上し、高い打率を維持しているところにある。現在打率.328は両リーグトップで、ア・リーグ2位のアスレチックスのジェーコブ・ウィルソンの同・320と8厘差。
MLB公式サイトは「ヤンキースのスーパースターはカル・ローリー（マリナーズ）と今季のア・リーグMVPを激しく争っており、その決着はもうまもなくだ」とシーズン終盤、そしてプレーオフへ向けて着実に状態を上げてきた名門の主砲を称えた。
2位に入ったのは前回4位から順位を上げたメッツのフアン・ソト。9月は打率.324、6本塁打、8盗塁でOPS1.051をマーク。今季初の「40−30（41本塁打＆33盗塁）」を達成し「2024年の大谷（54本塁打＆59盗塁）、そして2023年のロナルド・アクーニャ（ブレーブス、41本塁打＆73盗塁）に続いての快挙となった」と報じられた。
大谷は前回1位から3位となったが、状態自体は悪くない。16、17日と2試合連発で51号に到達。「2001、2002年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来となる2年連続50本塁打を達成した。それだけでなく打者として50本塁打、そして投手として50奪三振という新たな50−50クラブをつくり上げた」と評価された。
大谷とナ・リーグ本塁打王を争うフィリーズのカイル・シュワバーは前回2位から5位にランクダウン。メジャートップの56本塁打としているローリーは、打率.247、OPS.945という低さがネックでもあり前回のランク圏外から、今回でも8位にとどまっている。
今回大谷を抜いて、パワーランキング2位に浮上したソトといえば、メッツ移籍元年の序盤は成績不振でファンの間からも「期待外れ」など厳しい目を向けられた時期もあったが、夏場以降、本来の力を発揮、大きく盛り返している。
残り10試合を切り、いよいよ大詰めのメジャーリーグのレギュラーシーズン。数字と記録を称える戦いはまもなく終幕し、勝つか負けるかの短期決戦となるポストシーズンの火蓋がついに切られようとしている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]