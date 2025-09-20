女優の小松菜奈が１９日放送の日本テレビ系「二ノさん」（金曜・後７時）に出演し、その姿にネットが沸いた。

ＭＣの二宮和也と映画「８番出口」（川村元気監督）で共演している小松。二宮について驚いた出来事を明かし、「クランクアップが海のシーンで終わって。バラシでみんな帰っていくんですけど。私はその場でスチールの撮影があったので、その場に残って。二宮さんに改めてごあいさつできなかったなって心残りの部分があって」。すると、スチール撮影の途中で…。「後ろから走ってくる人がいて。あれ？って振り返ったら二宮さんで。『小松さん今回本当にありがとうございました』って言ってくださって」とびっくり。その姿勢を尊敬していた。

ネットは「それはそうと小松菜奈、あまりにも美人すぎる。目力エグい」「個性的で美しい、媚（こ）びないミステリアスさ、なにより黒髪ぱっつんが似合う……」「ビジュ良すぎて意味が分からない」「なんでこんな可愛いの」「顔ちっちゃ」「小松菜奈かわいい？綺麗？すぎてヤバくなってきた」と美ぼうにほれぼれ。

この日は鮮やかなグリーンの重ね着衣装で、なんとも個性的。ネットは「この色合い着こなせる小松菜奈ってやっぱりすげぇや」と感嘆した。

プライベートでは２０２１年１１月に俳優の菅田将暉との結婚を発表。２４年３月に第１子誕生を公表した。ママになってもスラリとした体型。「結婚して出産して、さらに美しくなっててすごい！」「小松菜奈さま子供産んだとは思えない美貌（ぼう）。やはり芸能人は格が違うと実感」「小松菜奈のお顔可愛いすぎる。旦那さんじゃないけれど、ずっと見てたい」と驚く声も寄せられた。