¤¤ç¤¦20Æü (ÅÚ) ¤«¤é¤¢¤¹21Æü (Æü) ¤Ï¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¤¢¤¹Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Íë±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀ²¤ì¡¢¤¢¤¹¤ÎÆüÃæ¤Ï´ØÅì¤Ç¤â30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤¢¤¹¤ÎÌë¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤¢¤¹¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬15¡îÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¡¢È©´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Íè½µ¤Ï¡¢¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µÂÐºö¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¸ÅÃ« Í¥¿Í¡Ë