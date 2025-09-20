阪神競馬でデビュー垢鮠った珍名馬に注目が集まっている。９月２０日に行われた阪神３Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１０頭立て）でデビューしたのはタカスタカスタカス（牡、栗東・藤原英昭厩舎、父モースピリット）。高須クリニック院長・高須克弥オーナーの所有馬が単勝オッズ２・５倍の１番人気に応え、逃げ切りで初戦を飾った。

序盤から積極的に出して、早めに先頭に立つと、抜群の手応えで最後の直線へ。ゴール前は外からカッタッパ（３番人気）が迫ってきたが、首差でしのいだ。勝ち時計は１分１３秒４（良）。同馬は今年３月のＯＢＳセールにおいて４５万ドル（約６８００万円）で落札した外国産馬。

レース後に高須氏は自身の召鮃洪掘屮織スタカスタカス一着。応援を感謝します。かっちゃんはうそをつきません。損はさせなかったでしょ？全財産をかけたビートきよし師匠大富豪なう」と投稿している。

高須克弥オーナーにとっては１１年越しの待望の勝利だった。２０１４年にデビューしたダッシングブレイズを知人と共同購入し、馬名を「イエスタカス」で申請した際にＪＲＡから却下されたと話題になったが、実際には知人が申請しておらず、共同馬主からもおりていた。初戦を勝った後に高須氏は自身のＸで「馬には罪はない。彼の名前が変わっても、わしにとっては、わしの子供イエスタカスだよ。うれしい。祝福するよ」と投稿していた。ちなみにダッシングブレイズは２０１７年のエプソムＣで重賞を勝つなど７勝を挙げている。

タカスタカスタカスのデビュー戦勝利にＳＮＳでは「イエスだね」「勝っとるやんか！」「粘る粘る粘るタカスタカスタカスで笑った」「正直ネームだけだと思ってたので」「馬券購入者に『損はさせない』が有言実行となりましたね！」「実況聞いておけばよかった」「ねぇまじ実況泣かせの名前だよ」「『ダッシングブレイズ』の検索数が多くなりそうな日」などのコメントが寄せられている。