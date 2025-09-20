観月ありさ「今日もウチの子達は元気」 名前も明かす投稿に反響「めちゃくちゃ可愛いんですけど」
俳優・歌手の観月ありさ（48）が20日、自身のインスタグラムを更新。愛犬たちの様子を伝えた。
【写真】「皆んなかわいい〜」3匹の“子達”を紹介する観月ありさ
観月さは「今日もウチの子達は元気です」とつづり、白ポメラニアンのソル、黒ポメラニアンのルナ、そしてトイプードルのラブという3匹の名前を紹介。
ハッシュタグには「#白ポメラニアン」「#黒ポメラニアン」「#トイプードル」などと添え、愛犬たちとの穏やかな日常をシェアしている。
この投稿にファンからは「ありささん犬飼ってるんですね。皆んなかわいい〜」「超可愛いすぎて、癒されます！」「めちゃくちゃ可愛いんですけど」などのコメントが寄せられている。
