°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤¹¤ëÂ©»Ò¤Ï¡ÖÂç³ØÉÂ±¡¡×¤È¡Ö°åÎÅË¡¿Í¡×¤Î¶ÐÌ³°å¤Ç¿ÊÏ©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ýÆþÌÌ¤ä»Å»öÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Âç³ØÉÂ±¡¤Î¶ÐÌ³°å¡§¸¦µæ¤ä¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ëÆ¯¤Êý
Âç³ØÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Î×¾²¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸¦µæ¤ä¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°å³ØÀ¸¤ä¸¦½¤°å¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤ê¡¢Î×¾²¸¦µæ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤ÏÀìÌç°å¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ÉÎã¿ô¤ä»ØÆ³ÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÀìÌçÊ¬Ìî¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤·¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¡¢³Ø²ñÈ¯É½¤äÏÀÊ¸¼¹É®¤Ê¤É³Ø½ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µëÍ¿¿å½à¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÄã¤á¤Ç¤¹¡£½é´ü¸¦½¤¸å¤Î¼ã¼ê°å»Õ¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý¤Ï400～600Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÂ¾¶È¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ¤ä¶µ°é¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Î×¾²·Ð¸³¤ÎÉý¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅË¡¿Í¤Î¶ÐÌ³°å¡§¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤·¡¢Î×¾²¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý
°åÎÅË¡¿Í¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë°å»Õ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤á¤Ç°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï¶Ð°å¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ßÁ°¸å¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö¤ÎÃæ¿´¤ÏÎ×¾²¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Î¿ÇÎÅ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤ä¶µ°é¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¾ÉÎã¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂÃÏ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤¿¿¦¾ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁÈ¿¥¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤ÎºÛÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢À¸³è¤Î°ÂÄê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê³èÆ°¤äÀìÌç°å»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¿Í¤ä³Ø²ñ³èÆ°¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¾ÍèÁü¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÇÊÑ¤ï¤ë
°å»Õ¤È¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤Î¶ÐÌ³¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¾Íè¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤ä¶µ°é¤ò½Å»ë¤·¡¢ÀìÌç°å»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤ä³Ø½Ñ³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤éÂç³ØÉÂ±¡¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Î°ÂÄê¤äÉý¹¤¤Î×¾²·Ð¸³¡¢À¸³è¤ä²ÈÄí¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é°åÎÅË¡¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï°ìÊý¸þ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤«¤é°åÎÅË¡¿Í¤Ø°Ü¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤ÇÀìÌçÀ¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¸å¤Ë¡¢°åÎÅË¡¿Í¤Ø°Ü¤Ã¤ÆÎ×¾²Ãæ¿´¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢º£¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤«¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁªÂò»è¤ò½ÀÆð¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤³¤¦
Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¤Ï¸¦µæ¤ä¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤ÆÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µëÍ¿¿å½à¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°åÎÅË¡¿Í¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤¬Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×¾²¶ÈÌ³¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê³èÆ°¤Îµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï°ìÅÙ¤ÎÁªÂò¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤«¤é°åÎÅË¡¿Í¤Ø°Ü¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤Ï¼ýÆþ¤ä»Å»öÆâÍÆ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ä¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ÏÉ¬¤º¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー