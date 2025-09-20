¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ù¥ê¥Öー¥ÈÈÇ¡¢À¤³¦¶½¼ý1²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË ¨¡ ¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê
±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤·º»ö¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¥·¥êー¥º¤ò¡¢¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¼ç±é¤Ç¥ê¥Öー¥È¤·¤¿¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ê¸¶Âê¡§The Naked Gun¡Ë¡Ù¤ÎÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬1²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹¥µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥ì¥¹¥êー¡¦¥Ëー¥ë¥»¥ó±é¤¸¤ë·º»ö¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥É¥ì¥Ó¥ó¤Î³èÌö¤ÈË½Áö¤òÉÁ¤¤¤¿3Éôºî¤Ç¡¢¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ù¡Ê1988¡Ë¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË PART2 1/2¡Ù¡Ê1991¡Ë¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË PART33 1/3 ºÇ¸å¤ÎÉî¿«¡Ù¡Ê1994¡Ë¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥Öー¥ÈÈÇ¤Ï¥É¥ì¥Ó¥ó¤ÎÂ©»Ò¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥É¥ì¥Ó¥ó¡¦Jr.¤ò¥Ëー¥½¥ó¤¬±é¤¸¡¢ÊÆRotten Tomatoes¤Ç¤Ï88%¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î1Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¶½¹Ô¼ýÆþ5,263Ëü¥É¥ë¡¢³¤³°¶½¼ý4,840Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦¶½¼ý1²¯103Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¡£¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¤Î½Ð±éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡¿¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ä¡Ø¥á¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¡Ê2019¡Ë°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡¢¼ç±é±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2018¡Ë°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î1²¯¥É¥ëÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ëー¥½¥ó¤Ï1952Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢º£Ç¯73ºÐ¡£Âçºî¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤«¤é¾®µ¬ÌÏ±Ç²è¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥¹¥±ー¥ë¤òÌä¤ï¤ºÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡²óºî¤Ë¤Ï¥¾¥ó¥Ó¥³¥á¥Ç¥£¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Öー¥ÈÈÇ¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Á¥Ã¥×¤È¥Çー¥ë¤ÎÂçºîÀï ¥ì¥¹¥¥åー¡¦¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ä¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Î¥¢¥¥ô¥¡¡¦¥·¥§¥¤¥Õ¥¡ー¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Á¥Ã¥×¤È¥Çー¥ë¤ÎÂçºîÀï¡Ù¥À¥ó¡¦¥°¥ì¥´ー¥ë¡õ¥À¥°¡¦¥Þ¥ó¥É¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡Ø¥Æ¥Ã¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥»¥¹¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£ÆüËÜ¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡£
Source: