歌手の工藤静香（55）が17日、自身のインスタグラムを更新。秋の味覚・さつまいもの“ハマっている”食べ方を公開した。
普段から家庭的な手料理の数々を披露してきた工藤。この日は「あ〜 サツマイモをいただいてほぼ毎日食べているのですが、この食べ方が1番おいしい。水分がちょうどなくなる頃に出来上がる感じです。サツマイモの地味な投稿ですが、あまりにもおいしかったので。笑笑」と話し、“現在1番おいしい”と感じている食べ方は炊飯器でさつまいも炊く（調理する）方法であることを明かし、その様子を写真で紹介。
いろいろと方法を試しているようだが「かぼちゃとか、他の野菜と合わせてやるよりも、単独で炊いた方が、サツマイモって感じでした！」と明かし、「めちゃくちゃおいしい。このたまらなさ、女子にはわかるはず!!笑笑 女子じゃなくても好き？笑笑 そうだよね！笑」と食で秋の訪れを喜んでいるようだった。
コメント欄には「さつまいも大好き」「めちゃくちゃ美味しそう」「さつまいもの食べ方教えてくれてありがとうございます」「炊飯器でこんな美味しそうに作れちゃうんですね」「ホックホクが伝わってきます」「食べたい」「炊飯器でお手軽やってみます」「作ってみます」などの声が寄せられている。
