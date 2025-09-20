上野樹里、夫・和田唱と“プライベート感”満載の2ショット「おそろいのネックレス」「2人とも素敵」
俳優の上野樹里（39）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫でTRICERATOPSの和田唱（49）と、ジャパン・ツアー中のスティングのライブに行ったことを報告し、夫婦ショットを公開した。
【写真】「おそろいのネックレス」和田唱＆上野樹里夫妻の“プライベート感”満載2ショット
「スティング観に広島に来たよー!!何せ先日の有明アリーナは、のだめコンサートとかぶってたから！」とつづり、ライブを楽しむ様子を写真で披露。リラックスした表情でプライベート感あふれる2人の夫婦ショットもアップした。
上野は「いやぁ、良かったわぁ…。今回のスティングはポリス以来の3ピースバンドでのツアーなんだけど、人数が少ない分スティングのベースがよく聞こえる聞こえる！」とライブに大満足した様子。「声もすごく出てて気持ちよかったなぁ。三人でのアンサンブルのある意味究極の形だったかも。削ぎ落とさせて研磨されためちゃカッコいいアレンジ。音楽ってものを熟知してるメンバーじゃないとあれは無理だな。個人的ハイライトはWrapped Around Your Fingerだったかも。あと前回の来日の時も書いたけど、この数年スティングはヘッドセット・マイクなの。（結構音も良い）あれ割と本気で真似したい（笑）」と興奮気味に感想をつづった。
この投稿には「わ！広島にご夫婦で来ておられたんですね！」「楽しそう」「2人とも素敵 仲良しショットが見れて嬉しいです」「おそろいのネックレス」「素敵ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「おそろいのネックレス」和田唱＆上野樹里夫妻の“プライベート感”満載2ショット
「スティング観に広島に来たよー!!何せ先日の有明アリーナは、のだめコンサートとかぶってたから！」とつづり、ライブを楽しむ様子を写真で披露。リラックスした表情でプライベート感あふれる2人の夫婦ショットもアップした。
この投稿には「わ！広島にご夫婦で来ておられたんですね！」「楽しそう」「2人とも素敵 仲良しショットが見れて嬉しいです」「おそろいのネックレス」「素敵ですね」などのコメントが寄せられている。