Number_iの神宮寺勇太さんが、自身のインスタグラムを更新。新曲「Numbers Ur Zone」のミュージックビデオ撮影時のオフショット8枚を投稿しました。

【写真を見る】【 Number_i・神宮寺勇太 】「オフショット投稿しました！」 新曲「Numbers Ur Zone」MVのオフショット公開





神宮寺さんはインスタグラムのストーリーズに「オフショット投稿しました！」と投稿。









インスタグラムには「Ur Zoneで決めるゴール」と綴り、配信リリースされた新曲「Numbers Ur Zone」のMV撮影の様子を捉えた写真全8枚を公開しています。









神宮寺さんのソロショットでは、青い透け感のあるシャツをハンガーに掛けて持ち上げている姿が印象的です。頭にはバンダナを巻き、サングラスをかけた姿で、手には青い手袋を持ち、白い長袖シャツの上に、ネイビーブルーの半袖シャツの重ね着スタイルの神宮寺さん。リラックスした雰囲気が伝わってきます。









別のカットでは、穏やかな表情でカメラを見つめる神宮寺さんの表情が印象的です。









さらに、室内の壁をピンク色にペイントしている様子も複数枚投稿されています。

笑顔でピースサインをするショットでは、制作過程の楽しい雰囲気が伝わってきます。











他にも、電話をしながら考え事をしているような表情の写真や、ベッドの前で腕を振る動きのあるショットなど、MVの多彩な場面を垣間見ることができます。









また、Number_iのメンバー3人が揃った画像も公開されています。プールのある大きな家の広々とした芝生の庭で、3人ともベージュのパンツで、作業服風の衣装に身を包んでいます。









この投稿をみたファンからは、「たくさんのオフショットありがとう」・「うちの壁もピンクにして欲しい」・「どの神くんも好きすぎる」・「撮影楽しそうだね〜」といった反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】

