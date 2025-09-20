TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÇÐÍ¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢°¦Ç­¤È¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °ÂÃ£Í´¼Â ¡Û°¦Ç­¤òËí¤Ë¡Ö¿²Íî¤Á¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶¦´¶¡ÖÇ­¤Á¤ã¤ó²¿¤«¸À¤¤¤¿¤²¡×¡Ö¤É¤Ã¤·¤ê¥Ü¥Ç¥£ÁÇÅ¨¡×

°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤È³Ð¤·¤­¾ì½ê¤Ç¡¢¾²¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë¿ÈÂÎ¤òÍÂ¤±¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÂÃ£¤µ¤ó¤ÎÆ¬Éô¤È¥½¥Õ¥¡¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢³¥¿§¤Ë¼ÊÌÏÍÍ¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÂÃ£¤µ¤ó¤Î°¦Ç­¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿²Íî¤Á¡×¤È¥Æ¥­¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÂÏÇ¤½¤¦¤Ê¥Ë¥ã¥ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿°¦Ç­¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë ¡ÈÊ©ÄºÌÌ¡É ¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ê½Å¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î²¿¤È¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇ­¤Á¤ã¤ó¡¢²¿¤«¸À¤¤¤¿¤²¡×¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Î¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤¿°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÇ­¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÌÂÏÇ¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿²Íî¤Áµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÍ´¼Â¤Á¤ã¤ó¤È¤Ë¤ã¤ó¤³¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

