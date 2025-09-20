¤«¤É¹¤Î¡ÈÈþÌ£¤¤¤È¤³¡É¤À¤±ºÆ¸½¤·¤¿¤é¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡©¡×¡¡Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤ëÎÐ¿§¤Ë¡ÖËâ³¦¤Î¿©¤ÙÊª¡×¡Ö·Ö¸÷¥Ú¥ó¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á
¥á¥í¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹âÇ»ÅÙ¤ÇÅà¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤¹¤®¤ëÎÐ¿§¤¬¤Þ¤ë¤ÇÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢ÎÃ¤·¤²¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¤¢¤ä¤·¤²¡×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä¤«¤É¹¤Î¼Ì¿¿¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÇÌòÎ©¤ÄÃæÆóÉÂ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÎÁÍý¤òÁÏºî¤·È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÒ¸Í¤ß¤È¤µ¤ó¡Ê@mitragyna¡Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·Ö¸÷¿§¤Ë¸÷¤ë¤«¤É¹¤Ë¡¢¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡©¡©¡©¡×¡Ö·Ö¸÷¥Ú¥ó¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ö¸÷¿§¤Ë¸÷¤ë¤«¤É¹¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡ÈËâ³¦¤Î¿©¤ÙÊª¡É¤Ç¤¹
°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤«¤É¹¡×¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢»³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿É¹¤Î¾åÉô¤Ë¥·¥í¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤ÇÁÒ¸Í¤µ¤ó¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤¬ºÇ¤âÇ»¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¹¤Î¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤óÉôÊ¬¡á¤¤¤Á¤Ð¤óÈþÌ£¤¤¤È¤³¡×¤Î¤ß¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£
Åà¤é¤»¤¿¥á¥í¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤òºï¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤êÊý¤Î¤¿¤á¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¡Ö¤«¤É¹¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÈþÌ£¤¤¤È¤³¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
ÁÒ¸Í¤µ¤ó¤Ïºî¤êÊý¤Î¥ì¥·¥Ô¤âÅê¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¤«¤É¹¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò»°ÇÜ¤Ë´õ¼á¤¹¤ë
£²¡¥¤ª¹¥¤ß¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ°ìÈÕÅà¤é¤»¤ë
£³¡¥¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤Ëºï¤ê¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë
£´¡¥ÎÃ¤·¤²¤Ê¥¬¥é¥¹¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ´°À®¡ª
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥ì¥·¥Ô¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ëâ³¦¤Î¿©¤ÙÊª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öºî¤ê¼ê¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÁÒ¸Í¤µ¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁÒ¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤«¤É¹¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖËâ³¦¤Ã¤Ý¤¤¡¦°ÛÀ¤³¦¤Ã¤Ý¤¤¡×À¤³¦´Ñ¤ÎÁÏºîÊª¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£ÁÒ¸Í¤µ¤ó¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡Ö¹õ¤ÎÏ£¶â½Ñ³Ø²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤ÎÇØ·Ê¤ä¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÁÒ¸Í¤µ¤ó¡£ËõÃã¤È¹õÌª¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁÏºîÎÁÍý¤Ë¤ÏËè²ó¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡Ø¼ºÇÔÎÁÍý¡Ù¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡ØÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¥ì¥·¥Ô¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥«¥Ó¤ÎÀ¸¤¨¤¿¥Ñ¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢ÈÓ¡Ù¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ±¿Í»ï¡Ø¼ºÇÔÎÁÍý¤òÈþÌ£¤·¤¯¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿ËÜ¡Ù¤â½Ð¤¹Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡ª¡×