羽田みらい開発株式会社と、ミュージックアートフェス『NIGHT HIKE』がタッグを組み、新たなカルチャーフェスティバル『HANEDA INNOVATION CROSS 2025』をHANEDA INNOVATION CITYにて11月1日、2日に開催。また、両日の出演者第1弾も発表となった。

今回は、『NIGHT HIKE』と同じく2023年に誕生した2つのイベント『GOLD DISC』と『VOCALOCK MANIA』を招聘。DAY1（11月1日）は『GOLD DISC』とのコラボレーション、DAY2（11月2日）は『VOCALOCK MANIA』とのスペシャルジョイントを開催する。

出演者第1弾として、DAY1にはBPM15Q、DE DE MOUSE、Generation Z、KOTONOHOUSE、lilbesh ramko、Peterparker69、Such、TeddyLoid、水槽、DAY2にはr-906 × 椎乃味醂、鬱P、LonePi、和田たけあき、Fushiが発表となった。

メイン会場となるZepp Hanedaでは、DJやバンドによるライブパフォーマンスのほか、HANEDA INNOVATION CITY内には特設ステージが登場し、クリエイターやアーティストによるパフォーマンスを展開する。さらに、『NIGHT HIKE』のホームグラウンドであるWOMBがプロデュースする“足湯付きDJステージ”や、ゲストによるトーク＆ワークショップも展開予定。現在、前売チケットも発売中だ。

