¡Ø¥Ñ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î¥ª¥³¥Á¥ç¤òÇ´ÅÚ¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ²Ä°¦¤¯¤Æ°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¥Ñ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡ÛÇ´ÅÚ¤Ç¥ª¥³¥Á¥ç¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿!!!¡Ù¤È¤¤¤¦MerphISC¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡ÛÇ´ÅÚ¤Ç¥ª¥³¥Á¥ç¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿!!!
¡¡Ç´ÅÚ¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ©ºî¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëMerphISC¤µ¤ó¤¬¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥Ñ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥ë¡¦¥ª¥³¥Á¥ç¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤Ë»æ¤Ë¥ª¥³¥Á¥ç¤Î²¼½ñ¤¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¤³¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ë¶â¤ÈÇ´ÅÚ¤òÍÑ°Õ¡£²¼½ñ¤¤ò»²¹Í¤Ë¿Ë¶â¤ÎÄ¹¤µ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥ó¥Á¤Ç·Á¤òÄ´À°¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿Ë¶â¤ËÇ´ÅÚ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙÆùÉÕ¤±¤·¤¿¤é¡¢´é¤ä¼ó¡¢Æ¹ÂÎ¤Ê¤É¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ëÄøÅÙÀ°¤¨¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ä¸ý¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤âºî¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥³¥Á¥ç¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ÂæºÂÉôÊ¬¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£Ç´ÅÚ¤òÊ¿¤¿¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤é¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë±úÆÌ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæºÂ¤¬½ÐÍè¤¿¤é¡¢¥ª¥³¥Á¥ç¤ÎÂ¤Ë¿Ë¶â¤ò»É¤·¤ÆÂæºÂ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¥Á¥é¡£ÅÉÁõ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ª¥³¥Á¥ç¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤³¤³¤«¤é¤ÏÅÉÁõ¤Ç¤¹¡£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç²¼ÃÏ¤òÅÉ¤Ã¤¿¤é¡¢·Ú¤¯É®¤ÇÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÏÍÍÉôÊ¬¤ÏÀè¤Ë±ôÉ®¤Ç²¼½ñ¤¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÃúÇ«¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤òÅÉ¤Ã¤¿¸å¡¢ÂæºÂÉôÊ¬¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¥ª¥³¥Á¥ç¤ò¾è¤»¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥Á¥é¡£¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ª¥³¥Á¥ç¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ª¥³¥Á¥ç¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¾Ü¤·¤¤À©ºî²áÄø¤ò±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
