¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¤¤¤¤Ê¤êÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¢ªËÜµòÃÏ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¢ªÊáµå¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²ÊÖ¤·Âç´¿À¼
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬¤¤¤¤Ê¤ê½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÈïÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¾Ò²ð¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¥²¡¼¥à³«»Ï¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÅÐ¾ì¶Ê¤Ë¾è¤Ã¤Æº¸ÏÓ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤«¤±¤À¤·¤¿¡£ÅþÃå¤¹¤ë¤Èº¸¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ¤¨¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£Ìî¼ê¿Ø¤ÏÃÙ¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¿è¤Ê¤Ï¤«¤é¤¤¤ò¸«¤»¡¢¡È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î»þ´Ö¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¨¥ì¥óÉ×¿Í¤é¤¬¹æµã¤¹¤ëÃæ¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾¸å¤Î£³µåÌÜ¡££±£³£¸¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÈïÃÆ¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊáµå¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²ÊÖ¤¹¤È¡¢Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÁ°Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎËÜµòÃÏÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£