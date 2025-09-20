¿·³ã¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢¸©Î©¹â¹»¤ÇÀ¸ÅÌÍÑ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î½¼ÅÅ´ï200¸Ä¤¢¤Þ¤ê¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢60Âå¤ÎÃËÀ­¶µ»Õ¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¶µ»Õ¤Ï¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¡¢À¸³è»ñ¶â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾Çä¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

9·î19ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Î©¿·ÄÅ¹â¹»¤Î60Âå¤ÎÃËÀ­¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£

¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¶µ»Õ¤Ïº£Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤é3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Á°Ç¤¹»¤Ç¤¢¤ë¸©Î©¿·È¯ÅÄÆî¹â¹»¤Ç¡¢Ìó10²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¸ÅÌÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î½¼ÅÅ´ï·×207¸Ä¤òÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤´¤È¤ËÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò1Ç¯»þ¤ËÂß¤·½Ð¤·¡¢3Ç¯»þ¤ËÊÖµÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·È¯ÅÄÆî¹â¹»¤ÇÅö»þ¤³¤Î´ÉÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÃËÀ­¶µ»Õ¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤ËÅ¾¶Ð¸å¡¢¸åÇ¤¤Î¶µ»Õ¤¬½¼ÅÅ´ï¤ÎÉÔÂ­¤Ëµ¤ÉÕ¤­º£²ó¤Î»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢¿·È¯ÅÄÆî¹â¹»¤Î¶µ»Õ¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿ºÝ¡¢³Ø¹»¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½¼ÅÅ´ï¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Î½¼ÅÅ´ï¤¬ÂçÎÌ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ËÂÐ¤·ÃËÀ­¶µ»Õ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢À¸³è»ñ¶â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾Çä¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¶µ»Õ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÀàÅð¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¤³¤Î»ö°Æ¤Ë¤è¤êÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÍèÄó¶¡¤Ç¤­¤ë¶µ°é´Ä¶­¤òÄó¶¡¤Ç¤­¤º¡¢À¸ÅÌ¤ËÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£¸©Ì±¤Î¿®Íê¤òÂç¤­¤¯Â»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ¿¦°÷¤ÎÈó°ã¹Ô°Ù¤Îº¬Àä¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ³Ø¹»¤Ë¶¯¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¶µ¿¦°÷¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¸©Ì±¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£