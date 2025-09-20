¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×À¸ÅÌÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î½¼ÅÅ´ïÌó200¸Ä¤òÅð¤ßÅ¾Çä¡¡60ÂåÃËÀ¶µ»Õ¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡¡¿·³ã¸©
¿·³ã¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢¸©Î©¹â¹»¤ÇÀ¸ÅÌÍÑ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î½¼ÅÅ´ï200¸Ä¤¢¤Þ¤ê¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¡¢À¸³è»ñ¶â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾Çä¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
9·î19ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Î©¿·ÄÅ¹â¹»¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¶µ»Õ¤Ïº£Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤é3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Á°Ç¤¹»¤Ç¤¢¤ë¸©Î©¿·È¯ÅÄÆî¹â¹»¤Ç¡¢Ìó10²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¸ÅÌÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î½¼ÅÅ´ï·×207¸Ä¤òÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿·È¯ÅÄÆî¹â¹»¤Î¶µ»Õ¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿ºÝ¡¢³Ø¹»¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½¼ÅÅ´ï¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Î½¼ÅÅ´ï¤¬ÂçÎÌ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ËÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢À¸³è»ñ¶â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¾Çä¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÀàÅð¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¤³¤Î»ö°Æ¤Ë¤è¤êÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÍèÄó¶¡¤Ç¤¤ë¶µ°é´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤º¡¢À¸ÅÌ¤ËÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£¸©Ì±¤Î¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ¿¦°÷¤ÎÈó°ã¹Ô°Ù¤Îº¬Àä¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ³Ø¹»¤Ë¶¯¤¯»ØÆ³¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¶µ¿¦°÷¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¸©Ì±¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
